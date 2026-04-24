Entrevista a Ricardo Araújo Pereira: "No stand-up, a gente morre ou a gente mata"

Tem referências?

Por exemplo, a gente olha para o Robin Williams, que tem uma determinada energia no palco, e olha para o Steven Wright, que tem outra, e não pode dizer que um é melhor do que o outro. São duas maneiras de fazer uma coisa — e ambas eficazes, essa é a única coisa que conta. E, dito isso, tenho a impressão de que as pessoas de quem gosto mais não se distinguem tanto pelo estilo, mas talvez pela substância. Às vezes há pessoas que têm muita graça, mas estão a falar sobre temas nos quais não tenho interesse nenhum. Prefiro quando me lembro do que vi, ou seja, quando saio de um espetáculo e penso: “Este tipo fez-me rir porque olhou para uma coisa pela qual eu passo todos os dias, ou na qual eu já pensei muitas vezes, e mostrou-me que ela não é exatamente o que estava à espera, ou exibiu sobre ela uma perspetiva que nunca me tinha ocorrido”.

Isso significa que, no fim do dia, dá mais valor, ou tem tendência a recordar mais, o conteúdo abordado por um humorista, em detrimento da sua forma ou estilo?

Sim, mas mesmo em relação a isso há duas coisas importantes a considerar. Primeiro, que a forma também é conteúdo. Ou seja, é diferente se disser uma coisa num tom ou noutro, aquilo a que se chama a “entrega”. Outra coisa é a “pose”, e a pose não me interessa nada. Interessa-me para criticar, no sentido em que a pose é uma coisa falsa. Há pessoas que dizem “bom, mas a ausência de pose também é uma pose”. Não, isso não é verdade, da mesma maneira que “tomar café sem açúcar também é um açúcar” é uma afirmação errada. Podemos dizer que uma estética minimalista é uma estética, sem dúvida. A pose é outra coisa bastante diferente. E não, eu não tenho pose. Isso costuma contaminar o discurso, que, no meu caso, faço como se fosse um trabalho. Gosto dessa perspetiva, de ser um trabalho. Não sei se me faço entender, mas não me refiro a mim próprio como um artista — e não tenho nada contra artistas. O que acontece é que, na qualidade do humorista, rejeito a pompa e a solenidade, a tal pose. Acho que essa conversa do artista resvala sempre para a noção de artista incompreendido e atormentado, que foi tocado por uma graça divina… A mim nenhuma graça me tocou, isto sou só eu: sozinho, desesperado, a tentar escrever coisas a que os outros achem graça. Sempre foi assim e acho que é assim que vai continuar a ser.

Ou seja, só vai fazer este espetáculo porque é trabalho? Fazer stand-up é uma obrigação laboral?

Está a usar a palavra trabalho como se não contivesse nada de prazeroso ou daquilo em que se está investido e se gosta de fazer. Mas há várias razões pelas quais vou chegar à MEO Arena e falar para não sei quantas pessoas que cabem lá dentro, 14 mil, parece. Algumas razões não são muito bonitas. Mas uma das mais honrosas é o facto de ser o meu trabalho: estar em casa — que é a parte que prefiro, aliás — a armadilhar uma bomba linguística e depois perceber com que potência explode. Congeminar um brinquedo linguístico que produz um barulho no fim. Isso é o trabalho que eu adoro e não o sinto como uma obrigação. Mas há outras razões, se calhar a vaidade é uma delas. Isto até é material interessante para um psicanalista: o facto de eu precisar da solidão de um palco e de um grupo bastante alargado de desconhecidos que produzem barulhos que aos meus ouvidos se confundem muito com o amor. É possível que isso diga qualquer coisa sobre mim e sobre toda a gente que tem isto, não é? Outro aspeto sedutor do stand-up é o frisson que causa compor um texto e apresentá-lo perante uma plateia de pessoas que me mostram instantaneamente o que acharam daquilo que escrevi e lhes disse. E é um desafio, que durante muito tempo não fiz ou não fiz com tanta frequência e visibilidade. Queria ver se tornava isto num hábito mais frequente. Acho que já está na altura, não é? Qualquer dia morro.