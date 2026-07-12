Entrevista cruzada: nova liderança do Livre apela a que Seguro dissolva AR se houver revisão da constituição só à direita

“Existe um risco de destruição do texto basilar da nossa democracia”

O Jorge Pinto disse que o mandato do Presidente da República tem sido razoável. Até agora, o Livre criticou apenas o Presidente quando promulgou a Lei da Nacionalidade. Essa foi a única vez em que António José Seguro não cumpriu a promessa eleitoral de moderação neste mandato?

JP — Queres que eu vá?

IML — [Acena afirmativamente]

JP — Acho que esse exemplo foi claramente um erro do senhor Presidente da República, como ficou comprovado, pouco tempo depois, pela decisão do Tribunal Constitucional. Mas, de resto, o que nós temos de ter consciência é de que António José Seguro ganhou com um resultado histórico. Foi o candidato mais votado de sempre no país. Isto força-nos até a ser muito exigentes com ele, mais do que com qualquer outro candidato vencedor. Mas essa exigência — para já, estamos no início do mandato — vai ter de se ver à medida que ele for confrontado com coisas realmente desafiadoras. Queremos crer que se a Lei do Trabalho tivesse chegado à sua mesa, como ele prometeu em campanha, teria devolvido o projeto ao Parlamento. Não o sabemos, mas foi uma proposta de campanha que ficou. Depois, o grande apelo que lhe fazemos também é que, na sua lógica de moderação ideal que é a linha de atuação na qual insiste, nas coisas verdadeiramente essenciais, como por exemplo, a revisão da Constituição da República, tenha uma palavra muito ativa e muito firme a dizer. Já convocámos uma audiência precisamente para discutir este arranjinho que parece haver entre o PSD e o Chega com o conluio do senhor Presidente da Assembleia da República. Algo que, no nosso entender, é um ataque ao texto fundamental da nossa democracia. Se calhar teríamos gostado que o senhor. Presidente da República fosse mais vocal, mais exigente neste capítulo também.

IML — Garantido a separação de poderes…

JP — Exatamente, garantindo também a separação de poderes, mas não deixando de ter uma posição sobre isto. Mas acho que este início de mandato tem sido positivo. Daqui para a frente veremos, e vamos ser muito, muito exigentes, porque o voto dos portugueses a isso nos obriga.

Será o momento definidor do mandato Seguro? Se tem a capacidade, ou não, de utilizar a sua influência para evitar que a revisão constitucional seja feita à direita?

IML — Parece-me que é absolutamente fulcral para Portugal como o Parlamento se vai posicionar em relação à revisão constitucional. E aí o senhor Presidente tem, de facto, uma possibilidade de influência real, até porque tem essa legitimidade. Foi um candidato que claramente defendeu a Constituição e foi o candidato presidencial mais votado de sempre. As pessoas escolheram um presidente que se revê na Constituição e que quer que seja defendida. Portanto, há uma obrigação extra de António José Seguro de defender ativamente a Constituição e de fazer ver ao Parlamento que a Constituição deve ser defendida. Mas, na prática, a responsabilidade cabe aos partidos que estão no Parlamento e, sobretudo ao PSD, que é um partido democrático, que aprovou a Constituição de 76. Faz parte do arco constitucional e está a fazer este arranjinho, com a conivência do Presidente da Assembleia da República, para fazer uma revisão Constitucional com o Chega. Sobretudo, tem de haver uma responsabilização do Presidente da República, mas de toda a sociedade, sobre o PSD. Por isso é que nós desafiamos hoje o PS, porque é o que tem os votos para isso, a deixar muito claro: se o PSD escolhe fazer uma revisão constitucional com o Chega e não mata já este processo, o PS não deve fazer mais nada com o PSD e deve comprometer-se a chumbar tudo. Portanto, deixar, no fundo, o PSD à extrema direita, com quem se quer coligar.

No fim do Congresso do Livre, os convidados do PSD disseram estar preocupados que o Livre esteja a definir a agenda do PS e o PS não respondeu diretamente ao apelo do Livre, dizendo que o prioritário é dar resposta aos problemas de presente e não questões de futuro.

IML — Mas a revisão constitucional não é uma questão do futuro, não é?

Esta primeira resposta do PS é desanimadora?

IML — Acho vamos esperar agora pelo debate do Estado da Nação, porque percebo que o PS tem de dialogar internamente para se posicionar em relação a este desafio que nós lançamos. Mas acho que é quase uma obrigação democrática, porque, de facto, o que está aqui em causa é uma revisão constitucional feita à revelia dos portugueses, num processo que é tudo menos claro, tudo menos constitucional. Portanto, há aqui uma obrigação de todos os partidos democráticos se posicionarem claramente. O PS é aquele que tem a possibilidade real, pelo número de deputados que tem, de estabelecer as condições no Parlamento para impedir essa revisão Constitucional.

Ao pôr na balança a viabilização, estamos a admitir eventuais eleições antecipadas.

JP — Seguro já disse que isso não aconteceria, não é? Foi outra das promessas dele…

IML — …que uma não aprovação do OE não correspondia a uma dissolução.

Mas, no caso de uma revisão à direita, a esquerda viria com bons olhos eleições antecipadas? Têm dito que o eleitorado não ouviu essa discussão na campanha das últimas legislativas e que o resultado das presidenciais mostraram que o eleitorado não quer essa realidade.

JP — Essa é uma pergunta para António José Seguro, porque muitas vezes durante a campanha presidencial, trouxemos esse debate. Essa é quase a grande bomba atómica que o Presidente da República tem para impedir um processo de revisão constitucional que é — como a Isabel dizia e bem — uma competência da Assembleia da República. No debate [presidencial] que teve comigo, rejeitou essa ideia. A pergunta que lhe devemos colocar é o que fará para assegurar que isso não acontece? Sejamos francos, aqui a própria Iniciativa Liberal está envolvida no conluio, porque só PSD e Chega também não bastam para essa revisão. Da parte da Iniciativa Liberal, também já percebemos que não haverá qualquer tipo de bloqueio às políticas mais extremas que tentem pôr cima da mesa para a revisão Constitucional, o que também nos inquieta. É importante que os portugueses e os eleitores da IL tenham noção do que estava nas anteriores tentativas de revisão constitucional nas quais a Iniciativa Liberal já participou. Coisas como a retirada do artigo que fala do direito à criação e fruição cultural, porque a cultura não é coisa do povo, fica só para a elite. A retirada de coisas como o direito do consumidor, do ambiente. São as coisas e as temáticas que mais chegam à Provedoria de Justiça, porque são coisas concretas da vida das pessoas. Repito, as pessoas não estão preocupadas com bandeiras, estão preocupadas com as queixas que fazem e para as quais não têm resposta durante anos. Também a IL quer tirar isso do texto fundamental, porque se calhar também para eles o acesso à justiça é uma coisa das elites. Os pobres que se amanhem.

Portanto, o Jorge Pinto enquanto líder partidário renova o apelo que fez enquanto candidato presidencial a António José Seguro? Se houver uma maioria de direita a fazer uma revisão da Constituição deve ser dissolvido o Parlamento?

JP — Se não houver alternativas, se não houver um compromisso, que passe por um acordo público e divulgado antes do início do processo, em que não se vai tocar nos pontos chave da Constituição, mas apenas em coisas onde praticamente todos estamos de acordo — como, por exemplo, a inclusão da questão dos metadados — o acordo será, como foi nas anteriores revisões constitucionais, entre a esquerda democrática e a direita democrática. Portanto, são vários ses. Mas se estes ses não forem respondidos, então, mantenho o mesmo apelo, porque o risco é o mesmo. O risco que havia na campanha presidencial e que temos agora é uma destruição do texto basilar da nossa democracia a uma escala que nunca foi vista e que certamente apanhará os portugueses desprevenidos. Porque, tal como disse a Isabel, não foi discutida durante a campanha legislativa.