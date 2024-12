Era uma vez um país assim: Marco Martins leva a palco a ditadura contada pelos filhos dos resistentes

A que soa a liberdade quando só se conhece a clandestinidade? Mais de 30 mil presos políticos durante o Estado Novo deixaram milhares de crianças reféns de uma ideia de solidão como único modo de vida. Muitas viram os pais serem presos, outras tantas assistiram ao sofrimento sem capacidade para entender o que estava em causa. Mas, no verão de 1972, 18 crianças entre os 3 e os 14 anos, violentamente marcadas pela prisão dos pais, aprenderam a brincar pela primeira vez em liberdade num casarão nas Caldas da Rainha.

A colónia de férias para filhos de opositores do regime salazarista foi um feito inédito retratado numa reportagem de investigação da jornalista Joana Pereira Bastos para o jornal Expresso, Férias contra ditadura, publicada em 2021. Marco Martins, encenador e realizador que nos últimos anos tem repartido o trabalho entre o cinema e o teatro, recupera agora algumas dessas histórias no espetáculo A Colónia, que se estreia na próxima quinta-feira, 5 de dezembro, na Culturgest, em Lisboa.

Tudo começou com um convite para criar uma peça de teatro sobre o 25 de Abril de 1974, ainda no âmbito das comemorações do cinquentenário. O encenador admite que sobre ele pairava a ideia de fazer “algo sobre a PIDE”, quando se confrontou com as páginas do semanário. “Li o artigo sobre estas vítimas, que são simultaneamente heróis, estas crianças que tinham sido privadas de uma infância igual à das outras crianças pelas opções dos pais. Pareceu-me que era uma perspetiva que nunca tinha sido abordada”. “O mais extraordinário é nunca pensarmos nestas crianças”, conta ao Observador. “São vítimas de um fascismo, vítimas de um Estado totalitário, não estiveram presas, mas quase que ficaram presas a vida toda. Esta violência que um regime fascista impõe sobre as pessoas tem ondas de choque que vão muito para lá das que nós conhecemos. Nunca tinha pensado nestas crianças que, no fundo, são arrastadas por uma utopia que nem sequer é a delas e que se veem privadas de uma série de direitos”.

Manuela Canais Rocha, Conceição Lopes, Conceição Matos, Domingos Abrantes, Humberto Candeias, Olga Sequeira Santos, Rita Veloso e Valentina Marcelino. Todas são testemunhas desse verão de 1972 passado no campo de férias organizado pela Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, com o apoio da Amnistia Internacional, e que Martins desafiou a tomar o palco. “Fui saber quem eram todas as crianças que tinham estado na colónia. Tentei contactar todas. Houve muitas que não quiseram falar. Existem adultos hoje, crianças que estiveram nessa colónia de férias, que ficaram muito marcados pela clandestinidade e que, por exemplo, não falam em público. Outros não vivem em Portugal, dois deles já faleceram.”