“Eu vinto, tu vintas, nós vintamos.” Um ano de Vinted, o fenómeno das compras e vendas online

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há um prenúncio evidente de exclusão quando se ouve: “Como é que ainda não está no Tinder da roupa?”, pergunta-nos o marido de Sarah, denunciando a surpresa sem grande cerimónia. “Não percebia o que era isto até começar a ver chegar caixas lá a casa. É todo um submundo”, continua o cético à nossa frente, que assumidamente ainda está numa relação complicada com um dos mais recentes hábitos da sua parceira. “Elas vão buscar as encomendas aos sítios mais estranhos.”

As caixas em causa guardam compras na Vinted, a plataforma para compra e venda de artigos em segunda mão. Na fase de maior adição, Sarah admite que, numa escala de zero a dez, estaria no topo. De tal forma que chegou a acusar o embaraço, de cada vez que se deslocava ao ponto de recolha de mais uma encomenda. “No meu auge de utilização da Vinted, fui acometida por um momento de vergonha dos funcionários do My Auchan pela alta frequência de entrega e levantamento de pacotes. No começo, disfarçava, aproveitava para comprar alguma coisa que estivesse em falta em casa, um pão, um queijo, um detergente, enfim.” O constrangimento subiu de tom de tal forma que chegou mesmo a desenvolver uma pequena paranoia — um pequeno subterfúgio que talvez explique a perplexidade do companheiro, com que arrancámos este texto. “Passei a pedir que o meu marido fosse algumas vezes no meu lugar levantar e entregar pacotes”, confessa, agora já numa fase mais “desviciada”, como lhe chama, acedendo à plataforma apenas quando quer ver se há alguma coisa específica que gostaria de comprar, ou quando recebe mensagem de alguém interessado num dos produtos que tem à venda. Em bom rigor, diz, nunca achou que poderia fazer dinheiro com a aplicação. “O que fiz e faço é vender roupas que estão paradas no roupeiro por valores simbólicos, apenas para libertar espaço.”

Foi no Brasil que Sarah começou a participar em grupos de Facebook específicos para a venda e troca de roupas. Sempre gostou de acessórios em segunda mão, adquiridos em lojas especializadas ou feiras, e também através de internet. Já tinha ouvido falar há algum tempo sobre a Vinted, através de anúncios no Youtube e na televisão (onde vão surgindo repetidamente), mas só foi mesmo “impactada” e resolveu experimentar quando percebeu que algumas pessoas que seguia no Instagram estavam a usar a aplicação. Em dezembro do ano passado, começava a relação com o marketplace. Primeiro, através do computador; pouco depois, através do download da aplicação para o telemóvel. “Quando ainda não conhecia bem a plataforma, perdia imenso tempo a fazer scroll naquilo, mas agora tento ter foco na hora de utilizar. Usar os filtros disponíveis o mais possível nas minhas buscas e seguir pessoas que gosto do estilo e produtos que vendem. Também verifico sempre a avaliação do vendedor antes de comprar.” E se costuma deixar e recolher os produtos principalmente no ponto pick up DPD do My Auchan que fica na sua rua (voltando ao foco do embaraço inicial), também há quem prefira que a entrega seja feita através dos CTT, numa papelaria que é também um ponto de recolha/levantamento de encomendas. “Esta fica um pouco mais distante de onde moro, mas, ainda assim, é um local por onde passo com alguma frequência.”

Ovelha Choné ou relíquia Chanel. A comunidade de milhões que compra e vende um pouco de tudo

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Vinted chegou oficialmente a Portugal em 7 de junho de 2021, anunciando-se como a “app do maior Marketplace de moda em segunda-mão da Europa”. Inclui artigos para homem, mulher, criança e casa, e entretanto viu crescer o número de categorias. “Estamos constantemente a melhorar a nossa plataforma com base nas nossas conclusões e sugestões da comunidade. Por exemplo, recentemente, expandimos e introduzimos novas categorias, Entretenimento e Pet Care, como mais uma tentativa de dar resposta à evolução das necessidades dos consumidores”, explica ao Observador Eleonora Porta, PR Manager Vinted para o Sul da Europa, num balanço deste primeiro ano a funcionar no país.

Getty Images/iStockphoto

Por aqui, tanto encontra um boné com a bandeira de Portugal como artigos de luxo à espera do investimento certo. Peças novas com etiqueta, prontas a estrear, semi-usadas em bom estado ou pechinchas já bem calejadas. Fast fashion do mais massificado que há ou pequenos grande tesouros de alta-costura. Tudo depende do target e objetivo de quem compra e vende. Sem avançar com o número atual de utilizadores, Eleonora Porta indica que a Vinted soma “uma sólida base de membros ligada à nossa crescente comunidade internacional, que conta com mais de 50 milhões de membros registados, que abrange 16 mercados entre a Europa e a América do Norte”. Adianta ainda que o público-alvo “são principalmente mulheres entre os 18 e os 45 anos”, uma tendência que não fica por aqui, apesar do claro predomínio. “Interessam-nos também públicos-alvo mais velhos, uma vez que muitas famílias escolhem moda em segunda mão para crianças e restante família, e os homens, que estão cada vez mais a optar por peças em segunda mão como forma de expressão do seu estilo pessoal.”

Em permanente expansão, o mercado dirigido aos mais pequenos não fica de fora deste vasto universo onde nada se perder e tudo se transforma – e, vai perceber já de seguida, é possível encontrar calçado de marca por uma modesta moeda, um facto decisivo se pensarmos que os miúdos crescem rápido e a roupa permanece do mesmo tamanho.“Poder reutilizar, a facilidade de compra, os preços acessíveis. Foi isto que me motivou a usar a Vinted, desde janeiro, aproximadamente”, recorda Margarida, que aposta numa procura rápida, sempre com muitos filtros, para ir direta ao que procura. “Compro pela DPD, que tem ponto de entrega e recolha perto de casa”, aponta, destacando a fácil utilização e a vasta oferta, apesar da “falta de imagens em alguns produtos”. Nada que a impeça de encontrar verdadeiros achados para os filhos: “Comprei uns ténis Converse de bebé a 1€ e praticamente novos. Ganhei 12€ em 3 vendas e gastei 5€ em duas compras”, contabiliza.

O processo resume-se assim: descarregar gratuitamente a app Vinted, tirar fotos do artigo que quer vender, descrevê-lo e definir o seu preço. Quando toca em “carregar”, o anúncio fica ativo. Uma vez concretizada a venda, deve colocar o artigo numa caixa, imprimir a etiqueta de envio pré-paga e dirigir-se ao ponto de envio num prazo de cinco dias – não há taxas de venda, por isso os ganhos são para o utilizador, recebendo o seu pagamento assim que o comprador confirmar que está tudo ok. É possível pagar através de cartão de débito/crédito válido, Apple Pay ou com o seu saldo Vinted, acumulado com o que vende. Explorando o site — e para não fugirmos da nossa versão abreviada –, é possível alongar-se na leitura, com detalhes sobre rotas de envio e transportadoras para vendedores, compensação para vendedores perante envio com etiquetas integradas ou até indicações sobre como embalar os artigos que despacha – fique a saber que quem compra, normalmente gosta que a encomenda tenha um toque pessoal ou especial (um cartão de agradecimento ou uma pequena oferta, por exemplo). Posto isto, como é que a Vinted ganha dinheiro?