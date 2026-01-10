"Excelente" para uns, "catastrófico" para outros. Como vai estar o setor da restauração em 2026?

A falta de clientela no mês de dezembro ou um santo Natal?

“O mês de dezembro foi uma grande porcaria. Já há 10 anos que não tinha um mês de dezembro assim”, atira o chef Rui Paula em conversa com o Observador, explicando que, apesar de a operação ter sido mais ou menos igual à do ano passado — não cresceu nem diminuiu, em termos de faturação —, o lucro não está a entrar. “O meu revisor de contas explicou-me que se deve à massa salarial e às matérias-primas”, afirma, deixando ainda claro de que se está a referir à operação de todos os seus restaurantes: a Casa de Chá, o DOC, o dop e a Time Out Market do Porto. “Eu tenho restaurantes para todos os níveis, portanto, eu sei muito bem ver a realidade”, defende.

Esta realidade foi sentida em Portugal inteiro: no Natal e passagem de ano de 2025 a procura caiu cerca de 20% em relação a 2024, de acordo com a ProVar, Associação Nacional de Restaurantes, numa época em que a expectativa é que os restaurantes estejam com a casa cheia. Tal como Rui Paula, também José e Cláudia tiveram uma queda notória de procura no final do ano com o mês de dezembro a ser “catastrófico”. “Nós tínhamos uma funcionária connosco que em outubro decidiu seguir por outro caminho e nós para nos defendermos, que já estávamos a sentir, não substituímos”, exemplificam. Em Alvalade, o restaurante de comida tradicional portuguesa Sem Nome confessa ao Observador que têm tentado “segurar ao máximo” o aumento dos preços, e não fazer os ajustes para o cliente, e que, por isso, acreditam não sentir ainda grande quebra no movimento. Já no lucro, essa sente-se, afirmando estar cada vez pior. O mês de dezembro, foi igualmente mau: “Eu estou há 20 anos em Portugal e sempre trabalhei na restauração e não me recordo de um dezembro assim dessa maneira“, confessa André Sousa, gerente do Sem Nome há seis anos.

Umas ruas mais à frente no mesmo bairro, Débora Duarte, gerente do restaurante O Luís, que mudou de gerência no verão do ano passado, afirma desconhecer a existência de uma crise, não tendo, por isso, “razão de queixa” uma vez que “o restaurante funciona muito bem”. “Em relação aos preços, o food cost realmente está muito acima da expectativa, mas neste momento a nossa intenção é de facto captar clientes, fidelizá-los e não estamos a pensar muito no lado do investimento e dos lucros”, explica, acrescentando que sentiram a necessidade de subir um pouco os preços face à qualidade dos produtos e que “as pessoas compreendem e não se importam de pagar por isso”.

Ainda em Lisboa, A Valenciana, um destino popular nascido em Campolide como “casa de pasto” em 1914, segue a mesma linha que O Luís. Ao Observador, o sócio-gerente Homero Videira, filho do ex-proprietário daquele restaurante, Luís Videira, que morreu em janeiro do ano passado, afirma que 2025 foi “bastante positivo” graças à clientela muito fiel que têm todos os fins de semana. Também o final do ano registou a mesma nota positiva dos restantes meses do ano com dezembro a ser descrito por Homero Videira como “excelente”. “Globalmente para a restauração o mês de dezembro é bastante positivo e felizmente temos sempre muita procura para almoços de Natal”, confessa, prevendo calma para janeiro e fevereiro, meses em que os clientes estão mais contidos. Mesmo assim, para início do ano, tendo reaberto portas a 9 de janeiro depois do Natal, já têm a casa cheia: “Para hoje à noite já estamos esgotados, por exemplo, e para amanhã à noite poucas reservas temos disponíveis”, diz, referindo-se a sexta-feira e sábado, respetivamente. Quanto às dificuldades que o setor enfrenta, o sócio-gerente d’A Valenciana confessa estar apreensivo face aos aumentos dos preços, mas que se vai manter cauteloso com a forma como 2026 se pode vir a desenrolar. “Nós o ano passado tivemos a coragem de não aumentar os preços e fomos suportando alguns custos, mas neste momento passa a ser quase incomportável”, afirma, acrescentando que vão aguardar pelos primeiros três meses do ano para poder fazer uma avaliação mais profunda sobre se mantém ou não essa coragem.