Depois de 16 anos no Alma, o chef Henrique Sá Pessoa despediu-se do restaurante com duas estrelas Michelin no final de 2025 e vai agora abrir um novo restaurante de assinatura homónimo. HENRIQUE SÁ PESSOA abre portas no Páteo Bagatela, em Lisboa, em soft opening a partir de meados de fevereiro, com as reservas disponíveis a 20 de janeiro.

“Encerrar o Alma é fechar um capítulo fundamental da minha vida, após 16 anos de construção, risco e aprendizagem (…). Agora inicia-se um novo caminho, desenhado à minha medida, com total liberdade criativa, maturidade e ambição renovada. A alma permanece, o destino evolui e a poucas semanas de abrir portas, mal posso esperar por abraçar esta nova etapa”, afirmou o chef em comunicado.

Com uma visão mais pessoal da alta gastronomia, o novo restaurante de Henrique Sá Pessoa nasce assim da vontade de “recentrar a experiência gastronómica na essência do cozinheiro, na proximidade com a equipa e numa abordagem mais sensorial e consciente à alta cozinha”. Assim, do Alma, o chef traz consigo 24 dos 26 elementos que compõem a sua nova equipa.

Num formato mais amplo, mas sempre intimista, o HENRIQUE SÁ PESSOA conta com uma sala principal de 30 lugares, uma sala privada com 12 lugares e um balcão que acolhe dois lugares com vista direta para a cozinha — pensados para uma experiência sensorial e de observação do trabalho da equipa. Este balcão terá também uma dimensão formativa: duas vezes por semana, esses lugares serão disponibilizados a alunos das escolas de hotelaria, pelo valor de 75 euros, permitindo a jovens na área da gastronomia o acesso a uma experiência de fine dining.

O chef Henrique Sá Pessoa anunciou em setembro de 2025 que, depois de 10 anos no Chiado, ia fechar o Alma e dar vida a um novo projeto no início de 2026 com foco na exploração de novas linguagens gastronómicas e limites criativos. Na altura, a Plateform, parceiro do Alma, avançou que ia continuar a gerir os projetos que também contaram com o contributo de Sá Pessoa, como o Tapisco, no Príncipe Real, e o Balcão, no El Corte Inglès.