Explicador. O caso do bebé que morreu nas Caldas e a falta de médicos obstetras em nove perguntas e respostas

“A ARSLVT, hospitais da Região e o CODU/INEM mantêm estreita articulação para garantir o normal funcionamento das urgências das maternidades da Região em segurança”, assegurou a ARS, agradecendo ainda “aos profissionais de saúde que vão assegurar a prestação de cuidados pelo esforço adicional” e apelando “à compreensão dos utentes, lamentando, desde já, o constrangimento que, apesar de todos os meios disponibilizados, não foi possível ultrapassar”.

Também em Braga o hospital assegurou que se encontra a “trabalhar de forma articulada com outros Hospitais da região, de forma a que a resposta aos utentes seja garantida pela rede de instituições do Serviço Nacional de Saúde”. Já o Hospital de Santarém está este sábado com uma equipa reduzida em obstetrícia e pediu ao centro de orientação de doentes urgentes (CODU) para reencaminhar eventuais utentes para outros hospitais. “Entre as 08h00 deste sábado e as 08h00 de domingo o hospital está com uma equipa reduzida e, por isso, foi feita uma reorganização do serviço de urgências”, afirmou a fonte à Lusa, explicando que as urgências de obstetrícia não estão encerradas, há é um pedido ao CODU para reencaminhar casos para outros hospitais da zona, por falta de recursos humanos em Santarém.

Por que é que isto está a acontecer?

A primeira resposta, e a mais evidenciada por sindicatos e Ordem, é a da falta de médicos no SNS, até porque muitos preferem trabalhar também no privado ou apenas no privado, onde contam com salários mais altos.

Há casos em particular, como o das Caldas, onde a situação já é dramática há muito: em abril, o Público já dava nota de um manifesto assinado em bloco onde os chefes de equipa das urgências apresentavam uma demissão “simbólica”, recusando-se a assumir as suas funções se não houvesse, em cada turno, um mínimo de quatro internistas durante o dia e três à noite. Nesse manifesto, os médicos falavam numa “situação limite do ponto de vista de sobrecarga de trabalho e de qualidade assistencial” que é “absolutamente dramática, desesperante e totalmente inaceitável”, com doentes a acumularem-se em macas, nos corredores.

Há outros fatores que complicam, nesta altura, as contas e as escalas: desde logo, o facto de estarmos num fim de semana longo, que é por isso um pequeno período de férias (o que no verão terá tendência a piorar); depois, aponta ao Observador Vítor Varela, presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, há o fator Covid.

“Os médicos e enfermeiros também adoecem com Covid-19, e ficam sete dias fora dos serviços”, explica, para dar mais uma justificação para a falta de recursos humanos.

Mas o que é que se passa na obstetrícia e ginecologia?

Há anos que se sucedem as notícias que apontam para uma rutura em concreto nas urgências destas especialidades. E há várias razões para isso. Além da falta generalizada de médicos, que não afeta apenas esta área, no caso dos obstetras há “falta de formação” de novos médicos, aponta Vítor Varela, e uma “idade avançada” de grande parte dos médicos que provoca constrangimentos na formação das equipas de urgência — desde logo, porque muitos estão acima dos 55 anos, logo não são obrigados a fazer urgências e turnos da noite.

Em agosto, Alexandre Valentim Lourenço, presidente da secção sul da Ordem dos Médicos, fazia ao Público um retrato negro da situação: “Os médicos estão cada vez estão mais velhos, alguns têm-se reformado e não têm entrado novos médicos ou os que entram saem ao fim de um ano ou dois”.

Há dois anos, recordava então o Público, a zona Sul contava com 883 ginecologistas ou obstetras, dos quais 570 tinham mais de 55 anos. Pelas contas de Valentim Lourenço, só a Maternidade Alfredo da Costa teria então especialistas suficientes para garantir a rotatividade normal sem ruturas. E isto afastaria também os novos especialistas, que são sobretudo mulheres, e que à partida seriam desde logo confrontadas com situações como serem obrigadas a fazer “duas ou três vezes bancos de 24 horas por semana”. O privado ofereceria, assim, mais incentivos aos novos especialistas recém-formados.