É uma data importante para todos os tímidos, os inseguros, os melancólicos, os que não são ou não foram o mais popular da turma nem o capitão da equipa de futebol: nasceu há cem anos (a 26 de novembro de 1922), no frio e nortenho estado do Minnesota, Charles Monroe “Sparky” Schulz, criador de Charlie Brown, de Snoopy e talvez da primeira galeria de adoráveis falhados da história dos desenhos.

Como talvez já saiba ou pressinta, não foi fácil a vida do senhor Schulz. Filho de um barbeiro alemão e de uma dona de casa de origem norueguesa, era o mais novo e, portanto, o mais pequenino e, portanto, também o elo mais fraco e alvo mais fácil na escola. Cresceu como um adolescente tímido e solitário que se refugiou nos seus desenhos como Snoopy escapava à banalidade da sua existência canina para um imenso mundo fantástico interior, onde podia ser um piloto-aviador inglês combatendo o inimigo, aos comandos do seu avião disfarçado de casota de cão.

Na realidade, o amor pela banda desenhada sempre tinha estado lá. A alcunha de “Sparky”, dada por um tio, vinha do cavalo Spark Plug da tira diária “Barney Google”, criada por Billy DeBeck’s e que o pequeno Schulz adorava ler. E foi como Sparky que assinou o primeiro desenho que publicou, aos 14 anos, no suplemento “Ripley’s Believe it or Not!”: um cão chamado Spike que, inspirado no homónimo canídeo da família, comia alfinetes, lâminas de barbear e outros petiscos improváveis (e que ainda pouco ou nada tinha de Snoopy).

