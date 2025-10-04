Filipe Araújo: "Pedro Duarte tem revelado falhas de caráter"

“Percebo que se queiram colar a Rui Moreira e à nossa gestão”

Se PS ou PSD vencerem estas eleições é visto como um candidato que poderia ajudar um dos lados a formar maiorias. Está disponível para isso ou preferia, sendo eleito vereador, ir decidindo conforme as propostas?

Sou candidato a presidente da Câmara do Porto. Temos uma equipa e propostas muito boas que os portuenses certamente saberão valorizar. Uma equipa que não vem dos aparelhos nem nem apenas do setor público, traz pessoas da sociedade civil e com muita capacidade. Depois saberei tirar as devidas ilações sobre os resultados e assumir as responsabilidades que daí vierem, porque os portuenses vão também dizer aquilo que querem que seja o futuro da cidade.

Já foi colega de executivo de Manuel Pizarro. Acha que podiam voltar a trabalhar bem juntos?

O meu grande foco é executar o manifesto e seguir os princípios e os valores que tenho. Sendo presidente da Câmara seguirei aquilo que propus e que proponho aos portuenses para os próximos quatro anos, assegurando também os princípios e valores dos quais eu não abdico, que é a tal liberdade, a independência, o que nos caracterizou nestes doze anos. Todos aqueles que se identificarem com as propostas do manifesto e com esses princípios poderão ser uma ajuda naquilo que é a governação da cidade. Sempre que negociámos um orçamento, falámos com todos os partidos. E acolhemos muitas propostas ao longo destes 12 anos. Fazemos política de maneira absolutamente diferente dos partidos.

Perguntava-lhe sobre Manuel Pizarro porque também tem parecido um bocadinho mais distante do PSD em vários pontos. Há um partido com quem seja mais fácil chegar a um alinhamento?

Não. O que vejo hoje, quer do PS quer do PSD, é um conjunto de promessas. Procuram ter mais um número, dizer que ganharam a Câmara do Porto no dia 12 de Outubro; prometem tudo a todos, num desnorte completo, o que leva a pôr o futuro da cidade em causa. E isso não se pode permitir, não me identifico. A questão da construção das 5000 casas, da gratuitidade dos transportes, da gratuitidade das refeições escolares; tudo uma série de iniciativas do PS onde as contas estão mal feitas e põem em causa o futuro da cidade. Temos de olhar e dizer claramente que há propostas que são feitas apenas para campanha eleitoral. O meu manifesto eleitoral é um manifesto de compromissos, de algo que é mensurável, concreto e que se pode ser executado nos próximos quatro anos.

Já referiu aqui, quando falava do caráter de Pedro Duarte, a questão de ter sido convidado por ele para ser número dois — Pedro Duarte desmentiu esse convite. Pode esclarecer aqui exatamente o que é que aconteceu? O convite foi feito por outra pessoa? Pedro Duarte chegou a dizer, numa entrevista ao Observador, que fez tudo o que era razoável para poder contar consigo.

Acho que já respondeu à pergunta. Acabou de me dar a resposta. O Observador noticiou uma reunião tida a 30 de dezembro, se não me engano, às 11h30, num hotel conhecido em Espinho. E, portanto, aquilo que eu disse e reafirmo é que essa reunião teve Pedro Duarte lá. E teve também o líder do PSD, e portanto é isto que interessa os portuenses saberem. As pessoas podem fugir às perguntas, não podem é mentir aos portuenses, porque isso é que os portuenses não podem admitir.

Tem dito que sente o apoio de Rui Moreira intimamente. O que é que isso quer dizer? Pediu-lhe esse apoio, dado que é seu vice e seria talvez natural contar com ele?

Rui Moreira tomará as suas decisões e acho que essa questão é sempre colocada ao Rui Moreira. Trabalhamos há 12 anos juntos. Eu tive a honra de ser também convidado em 2013 para integrar o movimento independente e Rui Moreira escolheu-me para vice nos últimos oito anos. Isto diz muito.

Mas compreende esta decisão de não se posicionar politicamente, quando poderia ajudar a sua candidatura se o fizesse?

É uma questão que tem que ser colocada a ele. Não serei eu a responder por ele Agora, intimamente sempre senti o apoio dele. O que me move é continuar o projeto destes 12 anos e acreditar que há um sentimento sobre a necessidade dos movimentos independentes, quer pelo legado, por aquilo que fizeram, por aquilo que deixamos na cidade, quer pelo futuro que temos.

Sei que me vai dizer que a sondagem que interessa é a de 12 de Outubro, mas com a última sondagem que saiu colocava em causa a sua eleição. Não o preocupa este número, sendo actualmente vice da Câmara, tendo experiência de 12 anos? Não ganhou notoriedade suficiente? O que é que aconteceu?

Nós somos o movimento independente e o movimento de cidadãos; agora, no sábado, iremos percorrer a cidade de uma ponta a outra, ter a oportunidade de fazer muitos quilómetros com os portuenses, iremos estar nas sete freguesias. É uma iniciativa absolutamente sui generis e com com esta forma de estar na política que é sermos ambiciosos e levarmos as coisas para outros patamares. Não temos esta lógica dos partidos de arruadas. Gostamos de estar com as pessoas olhos nos olhos, falar com elas. Isso torna-nos diferentes. Somos cidadãos do Porto. Queremos é falar com as pessoas e queremos também explicar lhes o projeto e portanto, esse será uma iniciativa com com muita força, fora da caixa.

Tem havido aqui uma corrida ao título do candidato mais moreirista? E já agora, acha que merece esse título?

Claramente só há uma equipa que significa o percurso daquilo que foi a gestão da cidade dos 12 anos, e essa está muito relacionada com um pormenor — um pormaior, se quiser — que é a gestão livre e independente.

Mas tem havido um esforço de alguma colagem ao legado de Rui Moreira. Ou não?

Eu compreendo. Sabe porquê? Porque fizemos um bom trabalho e há uma população que reconhece esse bom trabalho, numa cidade que hoje tem uma dinâmica económica que não tinha, que tem uma dinâmica cultural, coesão social parques e jardins recuperados, que não tinha. Percebe porque é que se querem colar? Mas só houve uma capacidade de fazer isto acontecer. Foi aquele movimento que se juntou para fazer o melhor pela cidade e não ter os tais diretórios partidários. Essa é a diferença.