FMM. A música do mundo resiste em Sines – estará em risco?

Em ano de eleições autárquicas, paira alguma incerteza sobre o futuro do Festival Músicas do Mundo (FMM), organizado desde 1999 pela Câmara Municipal de Sines, dirigida por Nuno Mascarenhas (PS), a completar o último dos seus três mandatos consecutivos. Nas legislativas de maio, o Chega foi o partido mais votado e a continuidade do festival foi uma das conversas fora dos palcos.

À Lusa, Capicua, que atuou na quinta-feira, 25 de julho, dez anos depois de se apresentar em Sines pela primeira vez, comentou que “não ficaria nada bem no currículo de um autarca ser o coveiro deste festival”. Um festival que a rapper portuense costuma frequentar e que, como disse em palco durante a apresentação de Um Gelado Antes do Fim do Mundo – com letras contagiantes e interventivas como “Por cada grunho um punho, por cada grunho um voto em sentido contrário” – é sempre “paritário nos cartazes”.

Também a cantora e ativista brasileira Bia Ferreira, mentora da Igreja Lesbiteriana, o título de um dos seus álbuns, e a dar um dos melhores concertos desta 25.ª edição do festival – ou terá sido um comício pelo fim do racismo, da xenofobia e da violência de género? –, considerou que a “cultura é um direito da população e isso independe de qual o partido que está no poder”. “Seria muito triste” se o festival acabasse, realçou à mesma agência de notícias.

Ao Observador, Nuno Mascarenhas, presidente da câmara e responsável pelo festival desde 2014, mostrou-se confiante na continuidade do FMM e sublinhou a importância do evento para a economia da região. “Diria que é um festival que tem futuro”, começa. “É um festival que tem sido reconhecido em Portugal e também além-fronteiras, uma referência a nível dos festivais de world music. Espero sinceramente que nos próximos anos possamos dar continuidade a este trabalho.”