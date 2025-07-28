FMM. A música do mundo resiste em Sines – estará em risco?

Em ano de eleições autárquicas, paira alguma incerteza sobre o futuro do Festival Músicas do Mundo (FMM), organizado desde 1999 pela Câmara Municipal de Sines, dirigida por Nuno Mascarenhas (PS), a completar o último dos seus três mandatos consecutivos. Nas legislativas de maio, o Chega foi o partido mais votado e a continuidade do festival foi uma das conversas fora dos palcos.
À Lusa, Capicua, que atuou na quinta-feira, 25 de julho, dez anos depois de se apresentar em Sines pela primeira vez, comentou que “não ficaria nada bem no currículo de um autarca ser o coveiro deste festival”. Um festival que a rapper portuense costuma frequentar e que, como disse em palco durante a apresentação de Um Gelado Antes do Fim do Mundo – com letras contagiantes e interventivas como “Por cada grunho um punho, por cada grunho um voto em sentido contrário” – é sempre “paritário nos cartazes”.
Também a cantora e ativista brasileira Bia Ferreira, mentora da Igreja Lesbiteriana, o título de um dos seus álbuns, e a dar um dos melhores concertos desta 25.ª edição do festival – ou terá sido um comício pelo fim do racismo, da xenofobia e da violência de género? –, considerou que a “cultura é um direito da população e isso independe de qual o partido que está no poder”. “Seria muito triste” se o festival acabasse, realçou à mesma agência de notícias.
Ao Observador, Nuno Mascarenhas, presidente da câmara e responsável pelo festival desde 2014, mostrou-se confiante na continuidade do FMM e sublinhou a importância do evento para a economia da região. “Diria que é um festival que tem futuro”, começa. “É um festival que tem sido reconhecido em Portugal e também além-fronteiras, uma referência a nível dos festivais de world music. Espero sinceramente que nos próximos anos possamos dar continuidade a este trabalho.”
Este ano, a autarquia decidiu fazer um estudo para avaliar o verdadeiro impacto económico e social do festival que já está “enraizado” no concelho, diz. Os resultados, diz Nuno Mascarenhas, serão apresentados no próximo mês. “A perceção que temos é que inicialmente a população tinha alguma resistência [ao festival], mas nos anos seguintes envolve-se em todo este cenário. É notório o ganho na economia local, no pequeno comércio”, continua. “Conseguimos nos últimos anos triplicar o número de dormidas na região, o que é algo naturalmente importante.”
Nuno Mascarenhas espera que o festival possa continuar “por mais 25 anos”, mesmo com uma mudança de executivo. Aliás, como já aconteceu no passado, quando pegou no projeto concretizado por Manuel Coelho, o fundador do festival, na altura presidente pela CDU e lhe deu mais “notoriedade” e “promoção”, diz.
25 anos de história
A primeira edição do FMM, em agosto de 1999, com Clã, Corvos e o saxofonista norte-americano Sonny Fortune no cartaz, trouxe sete mil espetadores ao Castelo de Sines – agora, os números do festival andam perto dos 90 mil espetadores.
José Carlos Gonçalves, de 66 anos, proprietário do Hotel Búzio, em Sines, fundado pelo pai em 1970, diz ter sido o “primeiro fotógrafo do festival” e ainda hoje o vemos no fosso dos fotógrafos durante os concertos, um hobby. As fotografias do festival, perto de 50, fazem parte da decoração do seu hotel, que reabriu em 2022 depois de seis anos de remodelações.
As imagens estão nos quartos, nos corredores e até na sala de pequeno-almoço, onde se destaca Sara Tavares, num concerto de 2018. “Foram escolhidas um bocado à pressa”, confessa. “Mas quando quiser mudo-as. Algumas são de pessoas mais amigas, como o Victor Demé [músico do Burkina Faso], que já morreu, e que veio cá [ao festival] duas vezes.” Ou uma foto do cantor Waldemar Bastos, em 2017, nas escadas do hotel, que acabou por ir parar ao outdoor de uma discoteca em Angola, conta José Carlos.
Sobre o futuro incerto do festival, o proprietário do hotel diz que a conversa não é nova. “Já ouvi dizer que ia abaixo várias vezes”, conta. “Mas o festival continua. As pessoas dizem mal [dos festivaleiros que invadem a cidade], que sujam, que há carros em cima da relva, mas no domingo, quando abalam todos, ficam [tristes]: Oh, já se vai tudo embora.”
Este ano, para comemorar as 25 edições, foi lançado um vinil duplo (25 euros) com um best of de artistas que passaram pelo FMM ao longo dos anos, dos japoneses Oki Dub Ainu Band, aos colombianos Meridian Brothers, sem esquecer os malianos Tamikrest ou a libanesa Yasmine Hamdan. Foi também lançado um livro, Espírito de Aventura – Uma História do FMM Sines, uma compilação de fotografias e textos.
No livro, Carlos Seixas, diretor artístico e de produção desde a primeira edição, salienta como o festival nasceu “irreverente e imune às modas, mais entusiasmado em construir um espaço artístico multicultural do que em preencher um vazio na monotonia do entretenimento”.
No início, a “nação reggae”, como lhe chama, foi a primeira a ajudar a lotar o castelo. Hoje o festival é um dos “mais antigos organizados por instituições públicas na Europa”, sublinha, “um dos sobreviventes com sucesso”, com responsabilidades sociais como a defesa dos direitos humanos e a celebração das diferenças culturais.
Uma edição política
Este ano foram 49 concertos de músicos de 35 países, com destaque para a Palestina, com o artista pop Bashar Murad e o coletivo de hip-hop palestiniano 47SOUL, que fechou um esgotado castelo no sábado. Durante o concerto circulou uma bandeira gigante da Palestina pela plateia – já tinha acontecido no ano anterior –, mas as bandeiras, keffiyehs e discursos anti-genocídio foram uma constante durante o festival, dentro e fora dos palcos.
Lena d’Água, que se estreou finalmente em 2025 no FMM, na terra onde passava férias em miúda, no antigo parque de campismo, contou, condenou o “transporte de animais vivos do Porto de Sines para Israel”.
Pelo palco do castelo passaram também Yossou N’Dour, senegalês autor do êxito dos anos noventa chamado 7 Seconds, com Neneh Cherry, o angolano Bonga, os brasileiros Nação Zumbi, a histórica Orchestra Baobab, os britânicos de highlife/afrobeat Kokoroko, e a maliana Rokia Traoré, que foi várias vezes detida nos últimos anos a propósito de uma disputa internacional pela custódia da filha. Max Romeo, lenda do reggae que se iria apresentar em Sines, mas morreu em abril, teve direito a um tributo, protagonizado pela banda e pelos filhos.
Mais de metade dos concertos do festival foram gratuitos, como os do palco da Avenida da Praia, por onde passaram artistas como os Taiga, uma fusão dub e trance da Mongólia, os portugueses Bateu Matou e os luso-cabo-verdianos Fidju Kitxora, nos espetáculos mais concorridos. Pelas contas do diretor do festival, Nuno Mascarenhas, foram cerca de 70% concertos gratuitos. “É pena que para uma Câmara Municipal que presta um serviço público não exista um apoio por parte das entidades oficiais, Ministério da Cultura, Governo ou outra”, considera.
Desde 2001 que o patrocinador principal do festival é a Galp, mas o orçamento elevado, a rondar os 1.5 milhões de euros, traz algumas preocupações quanto à “sustentabilidade financeira”. “As receitas têm crescido ao longo dos anos, mas as despesas também”, continua o autarca. “Há que conseguir mais parceiros, de uma dimensão que possa contribuir para o aumento das receitas, e tentar minimizar os custos, que neste momento estão a um nível elevado e que têm que ser ponderados.”
Tudo isto, preservando o “espírito de aventura”, lema do festival desde o dia 1. “O festival é um bom exemplo de como a música pode unir povos, sabendo nós que vivemos um momento particularmente difícil, com guerras na Europa, no Médio Oriente e noutras partes do mundo”, afirma o presidente. “Espero que também daqui saia um bom exemplo para o mundo de como é possível conviver independentemente de credos, religiões, o que quer que seja.”
No sábado, a organização adiantou as datas do festival para o próximo ano: 17 a 25 de julho de 2026.