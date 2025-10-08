George Bernard Shaw: há cem anos era distinguido o mais mordaz dos Nobel

Custa acreditar que o grande dramaturgo do século XIX e o grande dramaturgo do século XX tenham nascido com apenas dois anos de diferença. Não há aqui um jogo de palavras nem um paradoxo de nenhum tipo: Oscar Wilde nasceu em 1854 e é um escritor do século XIX, George Bernard Shaw nasceu em 1856 e é um escritor do século XX.

Esta diferença talvez ajude a perceber Bernard Shaw; embora um sentido de oportunidade quase perfeito e um humor condensado em tiradas mortais o aproxime, de facto, de Wilde, em tudo o resto o mundo de um e de outro são muito diferentes. Shaw vem de uma classe média irlandesa – o que, em Londres, o punha uns degraus mais abaixo na escala social – e a sua reputação intelectual foi-se construindo com um esforço que horrorizaria Wilde; começou como crítico musical, tornou-se crítico de teatro, até se tornar, ele próprio, dramaturgo. Há, da parte dele, um longo caminho até chegar ao teatro, e não apenas no sentido temporal. Qualquer leitor de Shaw conhece os seus famosos prefácios, tantas vezes maiores do que as peças que prefaciam. Como dele diz Chesterton, a filosofia sobre o facto antecede sempre o facto, e Shaw explica sempre os acontecimentos antes que estes aconteçam.

Trata-se de uma curiosa forma de escrever, que denuncia, por um lado, o conflito de personalidade que existe em Shaw e, por outro, mostra o modo como se foi criando a arte de intervenção. Shaw é, claramente, um autor comprometido, a um ponto que hoje parece datado. Foi o mais famoso membro da Sociedade Fabiana do seu tempo, um socialista empenhado que escreveu livros didáticos sobre progresso, socialismo e distribuição da riqueza, e ninguém como ele representa o tipo de progressismo pré-marxista, próprio da viragem do século, fascinado com todas as prisões do indivíduo: do darwinismo às teorias de determinação social, do materialismo mais clássico às amarras psicológicas, ninguém sintetiza tão bem como Shaw a aliança entre as ciências do fim do século XIX e as esquerdas emergentes, na sua tentativa de dar um carácter científico à política, às ciências humanas, e à vida.