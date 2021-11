“Get Back”: o que sete horas no sofá com os Beatles nos dizem sobre o último ano da banda

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A 13 de janeiro de 1969, Paul McCartney, Ringo Starr e John Lennon deparavam-se com um problema bicudo. Farto de ser tratado como um membro menor, como uma marioneta que seguia as ordens de McCartney e que via Lennon afunilar cada vez mais os seus interesses para uma omnipresente Yoko Ono, George Harrison abandonou os The Beatles durante as sessões de “Get Back”. Sessões, aliás, que viriam a resultar na edição do álbum Let It Be e na última atuação ao vivo da banda.

Pouco preocupado com as câmaras de televisão que rodeavam o grupo, nos estúdios londrinos Twickenham, George Harrison levantou-se da cadeira e proferiu as seguintes palavras: “Acho que vou… estou a sair da banda, agora”. Não as considerando suficientes, ainda quis deixar uma sugestão aos velhos amigos de Liverpool: “Arranjem um substituto. Escrevam à NME [revista musical inglesa] e arranjem umas pessoas”.

Só hoje, mais de 50 anos depois, podemos testemunhar o momento. Aquilo que o permite é “Get Back”, uma nova série documental cuja primeira parte fica disponível na Disney+ esta quinta feira, dia 25 (segunda parte dia 26 e a terceira no dia 27), que é, simultaneamente, uma viagem a 1969 e a mais de 60 horas de imagens e 150 horas de som restauradas e condensadas por uma equipa liderada por Peter Jackson (“Senhor dos Anéis”) em três episódios, com duração total de um pouco mais de sete horas.

Dizer que “Get Back” condensa arquivo até hoje trancado num baú seria injusto para o que se vê na série documental, que não recupera apenas as imagens de época mas também as abrilhanta e afina, sonicamente e visualmente.

Ao ver “Get Back”, a impressão não é a de que estamos no sofá a ver os The Beatles na sua intimidade em janeiro de 1969 — se fossemos extra-terrestres acabados de chegar ao planeta Terra, diríamos até que estávamos a ver uma banda filmada hoje, ou pelo menos com as técnicas de captação de imagem e som mais modernas ao dispor dos humanos em 2021. Tudo graças a um longo trabalho de restauro, que procurou um equilíbrio entre ser fiel às gravações originais e torná-las mais claras, límpidas e esteticamente aprazíveis aos olhos e ouvidos do presente.

[o trailer de “Get Back”:]

Mas se hoje podemos ver o momento histórico em que George Harrison anuncia que saiu dos The Beatles (para regressar daí a uns dias) não o devemos apenas ao realizador Peter Jackon e à vasta equipa de técnicos que nos mostram em pouco mais de sete horas como eram os The Beatles em 1969, um ano antes de terminarem, como faziam e moldavam as canções, como se relacionavam e o que diziam uns aos outros. Devemo-lo também a um patinho feio da história chamado Michael Lindsay-Hogg, que dirigiu uma equipa que filmou e captou a banda naquela época.

Não há muitas provas maiores do quão traiçoeira e falível pode ser a memória e o olhar humano sobre as coisas do que Let It Be, o filme de Michael Lindsay-Hogg que chegou às salas de cinema três semanas depois dos The Beatles terem acabado e que, em uma hora e 21 minutos, resumia estas mais de 60 horas de gravações de imagem e 150 horas de som captadas na época.

Quem hoje vir Let It Be sem grande contexto encontrará um filme relativamente rudimentar no que se refere à estética — e por estética, queremos dizer qualidade de imagem e som — mas verá também quatro músicos excecionais a ensaiar, a gravar e a tocar ao vivo canções novas. A ironia é que quem viu “Let It Be” na altura e quem o viu mais tarde tendo em mente que os The Beatles não duraram muito mais de um ano depois disto, verá outra coisa: um grupo a desfazer-se amargamente, a fazer um esforço para continuar mas movendo-se já com as nuvens do fim a pairar sobre o quarteto.