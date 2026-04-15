Governo foi cercado com críticas de "insensibilidade" sobre o aumento do custo de vida. Sócrates ajudou na resposta

No PS, acusações em parte semelhantes: o Governo, disse José Luís Carneiro, pinta um “quadro cor de rosa” do país, desvaloriza as propostas alternativas do PS e “mantém-se insensível ao custo de vida dos portugueses”. “Até quando vai manter esta insensibilidade?”, questionou. “Estou a representar a voz de muitos milhares de portugueses. Há pessoas que contam os cêntimos para ir ao supermercado ao fim de semana”.

Para os socialistas, “é imoral o Governo e o Estado estarem a arrecadar receita à custa do sacrifício dos portugueses”. E sendo expectável um aumento de 1,5 pontos da inflação, o que pode resultar num aumento da receita de IVA dos combustíveis na ordem dos 500 milhões num ano, perguntou quanta receita é que o Governo arrecadou acima da prevista graças à inflação e “até quanto vai manter esta atitude”.

Do primeiro-ministro, o PS recebeu um pedido para que não se “precipite” a antecipar uma espiral inflacionista dessas dimensões (se acontecer o Governo terá de “adequar as medidas”) e uma insistência: “As medidas estão em constante evolução, face à evolução da situação. Mas não vamos hipotecar o futuro para ficarmos bem na fotografia do presente”. E quis dizer ao PS que não pode pensar que as suas ideias são “únicas e as melhores”. “Em matéria de sensibilidade não tem autoridade moral. Nós ouvimos se analisamos, outras coisa é executar integralmente”.

O PS insistiu num ponto que a Iniciativa Liberal também já tinha levantado, e que acabou por criar uma certa sensação de déjà vu de quem costumava acompanhar os debates durante a governação socialista: os partidos acusaram o Governo de manter uma carga fiscal elevada (a maior dos últimos 15 anos, disse Carneiro), e o Governo respondeu que isso só acontece porque os salários e as contribuições também aumentaram – não porque nenhum imposto específico tenha sido aumentado (uma troca de argumentos muito semelhante à que acontecia regulamente entre António Costa e a oposição).

A liberal Mariana Leitão chegou a perguntar se o Estado “vai continuar a lucrar com a maior crise energética dos últimos anos”, referindo os aumentos da receita de IMI ou de IMT: “Menos dinheiro no bolso das pessoas, mais no bolso do Estado”, criticou. Com Montenegro a lembrar que não houve nenhum “aumento objetivo” das taxas de imposto, respondeu: “Não foram as taxas que subiram, é verdade. Na combinação cruel de inflação, pressão imobiliário e aumento generalizado do custo de vida, está a engordar o Estado à custa do custo de vida dos portugueses. O Governo opta por beneficiar em silêncio à custa dos portugueses. E disso os portugueses não o absolvem”.

À esquerda repetiram-se críticas semelhantes sobre o custo de vida: no Livre, Isabel Mendes Lopes defendeu que o Governo “podia ir mais longe” nos apoios e que as empresas não devem “lucrar com a guerra”, lembrando as suas propostas para balizar os lucros das petrolíferas e para devolver 100% do IVA dos bens essenciais às famílias com menores rendimentos, uma medida de apoio “direto” (foi quando Montenegro prometeu estar a ponderar uma medida “globamente no mesmo sentido mas por outra via”).

No PCP, Paulo Raimundo acusou a direita de ter “arrastado Portugal para a guerra” e com isso de gerar consequências no aumento do custo de vida. “Com alimentos no máximo histórico”, Raimundo quis saber se “sobra fatura para todos menos para os Pingos Doce e Continente deste país” e “qual o valor a partir do qual se deve agir na regulação dos preços”. Fabian Figueiredo, do BE, também defendeu que enquanto as famílias pagam mais “há também quem fature mais”, da banca e das petrolíferas ao ministério das Finanças, e perguntou se o Governo pondera ir buscar dinheiro para estes apoios às empresas com lucros extraordinários.

Reforma laboral: Montenegro quer levá-la ao Parlamento, que “terá de decidir”

O desafio a Montenegro veio logo no arranque do debate pela líder da Iniciativa Liberal. Mariana Leitão mostrou pouca fé num acordo na concertação social e desafiou o primeiro-ministro a ter “coragem” para trazer a proposta ao Parlamento, depois de mais de 50 rondas de negociação. “Por favor traga-a!”

Em resposta, e em véspera de nova reunião da concertação, Montenegro voltou a argumentar em duas frentes: primeiro em defesa dos acordos na concertação social; depois lembrando que, mesmo que estes falhem, a responsabilidade última de aprovar legislação nova será do Governo.