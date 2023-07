Hotel GA Palace

Rua de Alexandre Herculano, 311. Tel.: 220 987 250. Quartos a partir de 250€.

O objetivo de Antonio Tramontano, italiano e um dos sócios do projeto, de transportar os hóspedes para uma verdadeira “vila italiana”, é cumprido em cada luxuoso detalhe no interior do Hotel GA Palace, com abertura prevista para 1 de agosto, perto da Praça da Batalha. A este palacete neoclássico do século XIX, que pertenceu a uma família burguesa e estava praticamente em ruínas, juntaram-se dois edifícios contíguos, e a fachada mantém a arquitetura tipicamente portuguesa. A nova unidade tem 65 quartos, de diferentes tipologias, alguns com vista para a Ponte Luís I e para a Serra do Pilar, decorados com apontamentos clássicos e modernos. O jardim é um verdadeiro oásis dentro da cidade e garante passagem para o spa Essence, com ginásio, banho turco, sauna e piscina interior e exterior, separadas por um vidro, mas também para o restaurante Acqua, onde as gastronomias portuguesa e italiana se vão fundir num menu de inspiração mediterrânea. Para breve está a abertura de um novo hotel, mais pequeno, na Rua da Fábrica.

