Hugo Soares: "PS tem dificuldades em perceber a realidade em que deixou a imigração, até por vergonha"

Depois de ter recusado ser o “coveiro do ‘não é não’” ao Chega, Hugo Soares explica a política de negociações do Governo e assume que nas questões de imigração o PS está mais distante — por ter “vergonha” do que fez nesse dossiê e por não querer “assumir erros”, acabando por concordar com as propostas do Governo de forma “escondida”. Já António Costa é apontado como o culpado, “sozinho”, por rasgar os consensos nas questões da nacionalidade.

Em entrevista ao Observador, durante as jornadas parlamentares da Aliança Democrática em Évora, Soares admite que não gostou de ver André Ventura citar nomes estrangeiros de crianças em escolas portuguesas mas argumenta que não condenou a atitude no momento porque não quis fazer disso um caso.

Defende ainda a rapidez com que a lei de estrangeiros foi aprovada na especialidade, mesmo sem serem entregues pareceres obrigatórios, para evitar um “efeito de chamada” junto dos imigrantes — e manda um recado ao CDS num momento em que se negoceiam coligações com a IL, explicando que Nuno Melo não precisa de ter “ciúmes” porque o coração do PSD é “muito grande”. Mas não é só o parceiro que leva um recado: José Luís Carneiro também deve estar “preocupado” com a “desunião” do PS.

No arranque destas jornadas parlamentares disse que não era o “coveiro do não é não” ao Chega. Vimos André Ventura sair de São Bento depois de negociar com o Luís Montenegro, falando num princípio de entendimento com a AD e numa plataforma comum entre os partidos. É assim que classifica a relação e as negociações com o Chega?

Nunca ninguém foi tão claro quanto à política de coligações e de forma de governar como o nosso primeiro-ministro. Há um ano, enunciou princípios fundamentais de como queria governar. Disse que governaria com os votos que o povo lhe desse, foi o único candidato que disse que só governaria se ganhasse as eleições e que não fazia nenhuma coligação nem pré nem pós-eleitoral com o Chega. Coisa muito diferente, altamente razoável normal e em democracia, é os partidos que governam em maioria relativa terem a ocasião de dialogar com as demais forças políticas. Não consigo perceber onde é que está o grande espanto – do país político, porque o país real está nem aí – dessa mensagem que o país político quer continuar a fazer valer. Na legislatura anterior eu publicamente anunciei que negociei com André Ventura matérias como o IRS ou a isenção das portagens. E disse que cheguei a princípios de entendimento com Ventura e quero repetir, sem problema nenhum e sabendo que não vou ser desmentido, que ele roeu, destruiu os compromissos que tinha firmado comigo. As maiorias compõem-se quer com PS, quer com Chega.

A pergunta era para perceber se Ventura está a empolar o que são as conversas com o Governo, quando fala em plataformas comuns.

Se fizer um entendimento com o Chega para aprovar o IRS, posso dizer que chegámos a uma plataforma comum de entendimento. Não tem mal nenhum. Não está a empolar nada. Chegou a uma plataforma de entendimento naquela matéria, em concreto, com o Chega e muitas com o PS. Todas as sextas-feiras o PSD, por minha indicação, vota favoravelmente iniciativas positivas dos outros partidos, do Livre, do PAN, da Iniciativa Liberal. As boas ideias, que mudam a vida das pessoas, apesar de não terem dono, devem ter acolhimento dos outros partidos. Pena é que muitas vezes apenas pela trica partidária, pela lógica do combate político, os partidos da oposição não olhem para estas matérias da forma clara, cristalina e patriota como estou a olhar.