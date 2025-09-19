Imigrantes em protesto, Mourinho regressa a Portugal e Trump no Reino Unido. As imagens da semana

Da guerra em Gaza, às grandes manifestações em Madrid e em Paris até à visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido, esta semana ficou marcada por vários acontecimentos nacionais e internacionais que mereceram grande destaque nos jornais de todo o mundo.

Em Portugal, a manifestação que juntou cerca de cinco mil imigrantes em frente à Assembleia da República a pedir “direitos iguais” e “documentos para todos” teve momentos de tensão quando André Ventura apareceu. O protesto estava já no final quando o líder do Chega quis prestar declarações aos jornalistas no exato local onde se encontravam ainda dezenas de imigrantes. Foi recebido com gritos e insultos de “racista” e “fascista”.

No mundo desportivo, as notícias do regresso de José Mourinho a Portugal para treinar o Benfica marcaram a atualidade, assim como a notícia de Isaac Nader se ter sagrado campeão mundial de 1.500 metros masculinos nos mundiais de atletismo de Tóquio.

Nesta fotogaleria pode ver resumo da última semana em imagens.