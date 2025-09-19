1231,2kWh poupados 1231,2 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Imigrantes em protesto, Mourinho regressa a Portugal e Trump no Reino Unido. As imagens da semana

Milhares de imigrantes protestaram no Parlamento por "documentos para todos". Mourinho regressou a Portugal para treinar o Benfica e Trump visitou o Reino Unido. As imagens da semana.

Da guerra em Gaza, às grandes manifestações em Madrid e em Paris até à visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido, esta semana ficou marcada por vários acontecimentos nacionais e internacionais que mereceram grande destaque nos jornais de todo o mundo.

Em Portugal, a manifestação que juntou cerca de cinco mil imigrantes em frente à Assembleia da República a pedir “direitos iguais” e “documentos para todos” teve momentos de tensão quando André Ventura apareceu. O protesto estava já no final quando o líder do Chega quis prestar declarações aos jornalistas no exato local onde se encontravam ainda dezenas de imigrantes. Foi recebido com gritos e insultos de “racista” e “fascista”.

No mundo desportivo, as notícias do regresso de José Mourinho a Portugal para treinar o Benfica marcaram a atualidade, assim como a notícia de Isaac Nader se ter sagrado campeão mundial de 1.500 metros masculinos nos mundiais de atletismo de Tóquio.

Nesta fotogaleria pode ver resumo da última semana em imagens.

Barreiras são derrubadas por manifestantes pró-Palestina durante a última etapa da volta à Espanha
REUTERS
Final dos 3000 metros obstáculos masculinos no Japão. O neozelandês Geordie Beamish nos mundiais de atletismo de Tóquio
REUTERS
Luigi Mangione, suspeito do homicídio do presidente executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, é escoltado por agentes da polícia no Supremo Tribunal de Manhattan
REUTERS
O presidente russo, Vladimir Putin, coloca uns óculos de visão térmica durante exercícios militares militares conjuntos entre a Rússia e a Bielorrússia: Zapad-2025
via REUTERS
Tyler Robinson, suspeito de matar Charlie Kirk comparece por videoconferência a partir da prisão, na sua primeira audiência no Tribunal de Justiça do Condado de Utah
via REUTERS
O português Isaac Nader vence a final dos 1500m masculinos nos mundiais de atletismo de Tóquio
REUTERS
Entrevista ao secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, na Nunciatura Apostólica da Santa Sé, em Lisboa
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Debate da SIC entre os candidatos às eleições autárquicas para a Câmara Municipal de Lisboa
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Imagens de Donald Trump ao lado de Jeffrey Epstein são projetadas no Castelo de Windsor, após a chegada do presidente dos EUA Donald Trump para uma visita de Estado ao Reino Unido
REUTERS
O Rei Carlos III e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a procissão de carruagens até ao Castelo de Windsor
Jordan Pettitt/Pool via REUTERS
GettyImages-2235418299
O presidente dos EUA, Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump, o rei Carlos III e a rainha Camilla chegam ao Banquete de Estado oferecido pelo rei Carlos III
Getty Images
Palestinianos fogem enquanto a torre Mushtaha, de 15 andares, desaba após ser atingida por um míssil num ataque aéreo israelita, na Cidade de Gaza
REUTERS
Apresentação da candidatura de André Ventura à Presidência da República
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Manifestações dos trabalhadores franceses durante uma greve geral contra orçamento de austeridade, em Paris
Kiran Ridley/Getty Images
Fumo durante as manifestações dos trabalhadores franceses durante uma greve geral contra orçamento de austeridade, em Paris
Kiran Ridley/Getty Images
Um manifestante tenta derrubar uma barreira durante um protesto que exige a libertação imediata dos reféns raptados no ataque mortal de 7 de outubro de 2023 a Israel pelo Hamas, junto à residência do
REUTERS
Milhares de imigrantes durante uma manifestação em frente à Assembleia da República
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O líder do Chega saiu do Parlamento e quis prestar declarações aos jornalistas durante o protesto dos imigrantes em frente à Assembleia da República
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Milhares de imigrantes durante uma manifestação em frente à Assembleia da República
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O líder do Chega saiu do Parlamento e quis prestar declarações aos jornalistas durante o protesto dos imigrantes em frente à Assembleia da República
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Manifestação “O Assédio Não Pode Ficar Nos Bastidores” decorreu em frente ao Teatro do Bolhão, em solidariedade para com os diversos relatos expostos de assédio de António Capelo
IGOR MARTINS / OBSERVADOR
Apresentação de José Mourinho como o novo treinador do Sport Lisboa e Benfica, ao lado do presidente do clube, Rui Costa, no centro de treino do Seixal
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Reunião entre o primeiro-ministro Luis Montenegro e o Secretário-Geral do PS José Luís Carneiro para discussão sobre o Orçamento de Estado para 2026
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Proponha uma correção, sugira uma pista: jporfirio@observador.pt

Recomendamos

11 de Setembro

A história de quem fotografou o 11 de setembro por acaso

Fotogaleria

Imagens das Perseidas. Após o eclipse, a chuva de meteoros

Eclipse

Fotogaleria. Veja as imagens do eclipse por todo o mundo

Eclipse

As imagens impressionantes do eclipse solar em Portugal

Populares
Economia

Como ter um negócio próprio sem começar do zero

Diplomacia

Como Trump domou os falcões anti-China e se aproximou de Xi

Vichyssoise

"Cavaco é um reformista. Montenegro também queria ser"

Médicos

Escassez de especialistas cria novo "irritante" na Saúde

Últimas
Brasil

Lula anuncia plano de compra de dívida da população

Agricultura

Óleos vegetais são alternativa contra doenças nas culturas

Guerra

Trump rejeita oferta do Irão para reabrir Ormuz em sete dias

Noticiário

As notícias das 9h

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.