Indústrias de drones, apoio europeu e compra de Patriots. Como a Ucrânia pode ultrapassar a suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos

No início desta semana, a Polónia era casa de um considerável arsenal enviado pelos Estados Unidos: dezenas de intercetores para sistemas Patriot, milhares de munições para morteiros e centenas de mísseis. O equipamento encontrava-se em solo polaco para ser enviado para a Ucrânia para ser utilizado no esforço de guerra contra a ofensiva russa. Porém, antes de esta transferência se iniciar, o Pentágono bloqueou-a. Ao mesmo tempo, vários aviões, que também carregavam intercetores de defesa aérea com destino à Ucrânia, foram obrigados a regressar aos Estados Unidos.

A suspensão do envio de equipamento militar norte-americano apanhou Kiev de surpresa, que imediatamente chamou o responsável interino pela embaixada na Ucrânia e agendou uma chamada entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump — que se realizou esta sexta-feira e foi classificada como “produtiva”. Mas a decisão também surpreendeu oficiais europeus, congressistas norte-americanos e até oficiais do Pentágono, pois terá sido tomada de forma unilateral pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, com apoio de um subsecretário, relataram três funcionários do Congresso e um antigo oficial norte-americano à NBC News.

Esta não foi a primeira vez que Hegseth suspendeu estes envios: já o tinha feito em fevereiro e novamente em maio. Desta vez, o porta-voz do Pentágono declarou que a decisão tinha sido tomada devido à dimensão das reservas dos Estados Unidos. “Não podemos dar armas a todos. Parte do nosso trabalho é dar ao Presidente um enquadramento para que ele possa avaliar quantas munições temos e para onde as estamos a mandar”, declarou Sean Parnell esta quarta-feira. Contudo, outras três fontes do canal norte-americano avançam que, ainda que as reservas estejam em níveis mais baixos, não estão em mínimos críticos.

A decisão acontece numa semana em que Donald Trump e Vladimir Putin também falaram ao telefone, mas “sem progressos” na direção de um cessar-fogo, relatou o Presidente norte-americano. O relato de Washington vai ao encontro da versão do conselheiro do Kremlin, Yuri Ushakov, que disse que o líder russo tinha declarado que “a Rússia não vai abandonar os seus objetivos”. A guerra de atrito que se arrasta há mais de três anos nos territórios ucranianos não parece ter fim à vista.