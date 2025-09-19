Investigadoras portuguesas descobrem que medicamento para convulsões pode ser a chave para travar evolução da doença de Alzheimer

“Faço investigação em Alzheimer há mais de 20 anos e é a primeira vez que acho que estamos próximos de encontrar uma solução”. As palavras são da investigadora Cláudia Almeida, que liderou um laboratório da NOVA Medical School na descoberta de um mecanismo associado à doença de Alzheimer, que poderá ter o potencial para ser tratado com um medicamento que já existe no mercado. Assim, através das conclusões publicadas agora na revista Cell Report, a equipa de investigação portuguesa está um passo mais perto de conseguir chegar a um tratamento para uma doença que, até agora, não existe forma de evitar.

A personagem principal do estudo é a BIN1 (Bridging Integrator-1), uma proteína que está fortemente associada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. A molécula já era bem conhecida pela comunidade científica internacional, como esclarece a investigadora ao Observador, mas a abordagem assumida foi “inovadora” e teve “bastante impacto” — sendo também reconhecida lá fora por este mesmo motivo. Utilizando modelos celulares de ratinhos, descobriram que esta proteína desempenha um papel “crucial” na manutenção das sinapses inibitórias — “são como uns travões naturais da atividade cerebral” —, o que contraria diretamente algumas descobertas feitas anteriormente.

E como é que isto se traduz na expressão da doença de Alzheimer? Quando a BIN1 é inibida, estas sinapses deixam de funcionar com tanta eficácia e acabam por provocar a “hiperexcitibilidade” neuronal. Ou seja, os neurónios ficam “hiperativos”, o que está associado a convulsões e epilepsia — algo que foi descoberto com este estudo nos modelos, mas que deverá ainda ser confirmado na fase clínica. “Mesmo sem ataques epiléticos, [alguns doentes com Alzheimer] podem ter convulsões silenciosas que acontecem principalmente durante o sono”, acrescenta.

“O cérebro é como uma cidade com muito trânsito, onde os semáforos controlam o fluxo de carros”, conta Cláudia Almeida. “As sinapses inibitórias são os sinais vermelhos que param o trânsito para evitar o caos. A BIN1 ajuda a manter os semáforos a funcionar. Quando a BIN1 é perdida, os sinais falham — o trânsito (atividade neuronal) aumenta descontroladamente, causando acidentes/convulsões (hiperexcitabilidade)”. É aqui que entra o tal medicamento comum, que chegou a ser recitado à gata da investigadora. Chama-se Levetiracetam, atua diretamente numa proteína que se sabe que interage com a BIN1 e, como explica a investigadora,”age como um controlador de tráfego de emergência, ajudando a restaurar a ordem [dentro do cérebro]”.

Cerca de 40% dos doentes de Alzheimer contam com estas alterações influenciadas pelo gene codificador da BIN1. Estes serão o alvo da próxima etapa da investigação, que visa verificar o efeito concreto deste “xarope” na população humana, progredindo dos modelos neuronais utilizados em laboratório para a vertente mais aplicável na clínica. Se tiverem sucesso a completar esta ligação entre a proteína e o medicamento fabricado para tratar convulsões e a epilepsia, Cláudia Almeida diz que pode ser um “caminho para tratamentos mais personalizados”.

“Se fizermos essa ligação, podemos imaginar que, no futuro, podemos genotipar as pessoas que tenham essa predisposição genética e, ao termos uma solução, com uma previsão estatística, conseguimos ver quando é que a pessoa pode vir a desenvolver sintomas e, algum tempo antes, fazer um rastreio das alterações cerebrais e depois perceber se realmente terá um impacto em atrasar o desenvolvimento da doença de Alzheimer”, explica. O objetivo é alcançar um tratamento “preventivo” para as pessoas com esta condição específica da doença neurodegenerativa.

Como explica a investigadora ao Observador, estes desenvolvimentos são só “uma peça do puzzle” e que ainda será necessário aprofundar mais os estudos em curso e fazer ensaios clínicos para garantir a eficácia deste potencial tratamento.