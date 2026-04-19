IRS Jovem, englobamento, declaração manual ou automática. Alguns truques para pagar menos IRS

A entrega da declaração anual de IRS tem de ser feita até 30 de junho. Ainda faltam algumas semanas e, por isso, ainda há tempo para verificar todas as informações, tentando otimizar o valor a receber ou diminuindo o valor a pagar. Há que ter também em conta que não há lugar a transferências (do Fisco ou para o Fisco) em liquidações de pagamento abaixo de 25 euros ou de reembolso abaixo de 10 euros.

Com o prazo de entrega a decorrer, há dicas que pode seguir para ver o que é mais vantajoso nas contas finais.

Optar pelo IRS automático ou não? E pela tributação conjunta?

Com mais contribuintes abrangidos pelo IRS automático — ou seja, a declaração é preenchida na totalidade pelo Fisco —, há que fazer contas e verificar se essa é uma opção que otimiza o resultado final.

Para aceder ao IRS automático pode, no portal das finanças, pedir essa opção, verificando os valores que são dados referentes aos rendimentos, imposto, contribuições e as despesas para deduções à coleta. Os valores que estão integrados na declaração preenchida pelo Fisco são apresentados na opção do IRS automático. Se houver dados que não correspondam há que recorrer à entrega manual, inscrevendo os valores corretamente ou no anexo A (para os rendimentos) ou o anexo H. Neste anexo H, no campo C1, o Fisco dá a possibilidade de declarar novas despesas de saúde, de formação e educação, encargos com imóveis, encargos com lares e retribuição pela prestação de trabalho doméstico diferentes dos que estão na plataforma da Autoridade Tributária. Terá aí de preencher o quadro “manualmente” para valores alternativos.

No caso do IRS automático, surge na apresentação dessa opção, e antes de fazer a entrega da declaração, o valor da simulação de reembolso/pagamento. A simulação pode, se as pessoas do agregado forem elegíveis para o IRS automático, indicar o valor final na tributação conjunta ou na tributação isolada. A dica é, pois, fazer a simulação antes de optar pela simulação automática. O mesmo conselho é dado para a entrega conjunta ou isoladamente — mesmo no caso de contribuintes casados ou em união de facto pode optar-se pela entrega separada. “Na generalidade dos casos, a tributação conjunta é mais favorável, mas é sempre preferível validar qual é a situação mais favorável”, reforça Anabela Silva, partner da EY.

Simular antes de entregar é, pois, um dos principais meios de otimizar o imposto, quer na questão do IRS automático, quer na tributação conjunta ou separada.

Se, depois de verificar que valores inscritos no IRS automático estão corretos, e depois de simular a entrega conjunta ou isolada, optar pela declaração definitiva automática, o reembolso será facilitado e mais rápido. Há outra vantagem no IRS automático. É no caso de não preencher a declaração dentro do prazo. Quando isso acontece, o Fisco converte o IRS automático em declaração definitiva e, assim, não fica em incumprimento.

Outra verificação importante no IRS automático é a dos filhos. Verificar se está considerado todo o agregado familiar, em particular os filhos, que têm benefícios específicos. Muitas vezes os filhos não aparecem e, por isso, é necessária a verificação na entrega automática, já que nesses casos terá de optar pelo preenchimento manual e registar os descendentes na declaração (na folha de rosto, no campo 6).

Há ainda muitos contribuintes que não têm acesso ao IRS automático — nomeadamente profissionais liberais (ou que tenham recibos verdes), quem tenha rendimentos prediais ou de capitais, quem receba pensões de alimentos, entre outros casos.

Quem tem direito ao IRS Jovem?

O IRS Jovem em 2025, e como tal previsto na declaração que será agora apresentada, mudou. Deixou de estar dependente do grau de escolaridade obtido e passou a ser aplicado a todos os jovens até aos 35 anos — nos primeiros 10 anos de declaração de rendimentos de forma desagregada dos pais. E passou a estar disponível para alguns contribuintes na versão automática — que ainda assim obriga a que, quase no final da declaração, se selecione o campo a dizer que se pretende o regime do IRS Jovem. Portanto, se optar pelo IRS automático verifique se essa opção, em caso de querer beneficiar do IRS Jovem, está selecionada.

Nos casos da entrega manual, há um quadro novo nos anexos A e B (mas também em outros anexos em casos mais específicos, nomeadamente rendimento obtidos no estrangeiro — C, D e J) a preencher para se poder beneficiar do IRS Jovem. É no F1 (no anexo A) e no E1 (anexo B) que tem de se registar a opção pelo regime. “É muito importante no preenchimento desses quadros que os contribuintes confirmem”, salienta Anabela Silva, partner da EY, recordando que só podem inscrever-se no regime quem cumpra as condições: não ser considerado dependente dos pais; receber rendimentos da categoria A e B; ter até 35 anos. Só pode beneficiar do regime durante 10 anos. Se tem menos de 35 anos mas já entregou declarações de IRS sem ser no agregado familiar não é elegível. A contagem dos 10 anos suscitou dúvidas. Conta como primeiro ano — para os 10 anos — aquele em que o jovem começou a ter rendimentos e os declarou de forma autónoma e não como dependente.

No caso de elegibilidade é muito relevante — e pode fazer uma grande diferença — inscrever-se nos respetivos quadros que estão, a partir de 2025, simplificados já que o anterior regime — cujos quadros ainda se encontram na declaração em caso de precisar de substituir anos anteriores (e por isso atenção redobrada no preenchimento) — estava dependente do grau de qualificação. “O regime tornou-se muito mais simples em 2025 e só tem de indicar se pretende ou não beneficiar do IRS jovem”, diz Anabela Silva. A opção pela inscrição pelo campo surge porque o benefício por 10 anos não obriga a que sejam consecutivos. Pode optar-se por em determinado ano não usufruir do regime e retomá-lo mais tarde (sempre com a baliza dos 35 anos de idade e 10 anos de declarações ao abrigo do regime).

A isenção do IRS jovem tem como limite máximo 55 vezes o valor do IAS (28.737,50 euros) e dá um bónus de 100% no primeiro ano de tributação; 75% de borla do segundo ao quarto ano; 50% do quinto ao sétimo ano; e de 25% do oitavo ao décimo.