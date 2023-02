Já ouviu esta história em qualquer lado: artista menosprezado durante a vida encontra reconhecimento após a morte. Há diversas razões, algumas naturais à obra, outras menos educadas. O caso de João Ayres (1921-2001), retratado em “João Ayres, Pintor Independente” está noutro nível. O documentário de Diogo Varela Silva — que se estreia esta semana em Lisboa (Cinema City Alvalade), em Coimbra (Casa do Cinema) e brevemente no Porto (Cinema Trindade) — é um de vários acontecimentos na missão de recuperar a obra do pintor, levada a cabo pelo seu neto, Diogo Camilo Alves.

Um e outro Diogo, ambos com avós que deixaram marca no século XX português — Diogo Varela Silva é neto de Celeste Rodrigues, fadista por mérito próprio e irmã de Amália. Por isso, o realizador entende a paixão que gera a preservação do património familiar. E foi isso que o levou à antiga casa de João Ayres, em Vale de Lobos, a meia-hora de Lisboa. Uma casa-atelier-museu-por-acontecer com mais de duas mil obras que o pintor deixou e que o seu neto, Camilo Alves, está a catalogar, organizar e recuperar. Este documentário é fruto deste movimento, tal como a exposição que aconteceu em outubro na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa; tal como a que está planeada para Moçambique.

Quem é João Ayres? Filho de Frederico Ayres, também artista, foi motivado pelo pai desde muito cedo a pintar, assim que lhe percebeu o interesse e o talento. Estuda arquitetura ao invés de pintura, começa em Lisboa em 1939, vê os estudos interrompidos em 1941 por causa do serviço militar e regressa a eles, em 1943, no Porto. Junta-se aos Independentes, grupo de artistas que ao longo do século XX procuravam a modernização, e é na primeira mostra deste coletivo que expõe pela primeira vez. Nessa década vai para Moçambique, regressando a Portugal em 1975.

[o trailer de “João Ayres — Pintor Independente”:]

