José Miguel Júdice: "A probabilidade de Rio ganhar as eleições é a mesma de me cair um meteorito em cima"

Marcelo é “mais inteligente que nós todos juntos”, Costa “sabe coisas de que às vezes a gente se esquece”, mas na hora de comentar a política portuguesa o jurista e antigo sócio fundador da PLMJ José Miguel Júdice dispara críticas e aponta erros a ambos. Marcelo sofre de “incontinência verbal”, o que o levou a precipitar-se ao ameaçar os partidos com o cenário de crise política, e agora agita de forma mais discreta e “inteligente” nova ameaça: a de um Governo de iniciativa presidencial. Já Costa continua a escapar às perguntas de Rui Rio e a cometer um “erro político”, considera Júdice: pedir a maioria absoluta.

Mesmo assim, acredita o comentador habitual da SIC, Costa pode estar descansado porque a esquerda estará “preparadinha para engolir o sapo” e apoiar um Governo do PS. Por outro lado, e também para descanso do PS, Rio não terá hipóteses de ganhar as eleições. Nas palavras de Júdice: “Tem as mesmas probabilidades de me cair um meteorito em cima”. As palavras menos simpáticas são mesmo guardadas para o líder do PSD: desafiado a escolher se preferiria ser de novo mandatário de uma candidatura de António Costa (como já fez na Câmara de Lisboa) ou de Rui Rio, esclarece que do segundo nunca seria porque não gosta do social-democrata “como pessoa”.

Em outubro, no calor da batalha orçamental considerou que o país estava perante um bluff dos partidos de esquerda que queriam criar pânico. Como é que chegámos aqui?

Porque muitas vezes, quando se faz um bluff, alguém chama o bluff e corre mal a quem o faz. Continuo convencido de que eles não queriam a rutura. Mas a certa altura, bluff para a direita, bluff para a esquerda… Deu no que deu.

Na altura também sugeriu que Marcelo “quis meter medo” ao acenar com a crise política. Acha que a gestão do Presidente devia ter sido outra?

Completamente. Há um problema terrível quando se quer meter medo: é se não se meter medo. O poder de um Presidente é como o poder nuclear, que existe para não ser usado. Usá-lo cedo demais, ao tentar influenciar em público, ainda por cima, criou as condições para que acontecesse exatamente o contrário do que ele aparentemente queria.

Mas a que se deveu essa gestão? Foi precipitação? Ele ingénuo não será…

Costumava dizer que ele tinha o problema do escorpião que pedia ao sapo para atravessar o rio nas suas costas. E ele dizia: mas depois tu picas-me… E o escorpião respondia: Estás maluco, vou agora picar-te, depois morro! E picou. Não há dúvida de que Marcelo sobre de incontinência verbal. É muito mais inteligente do que nós todos juntos, muito voluntarista, habitou-se como comentador a criar factos políticos e esquece-se — ou o seu alter-ego Marcelo esquece — que o Presidente não tem o mesmo estatuto e possibilidades que um comentador.