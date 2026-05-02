Júlio Resende: "Tocava piano todos os dias e jogava futebol todos os dias. Eventualmente, tive de escolher"

Quando o convite surgiu, chegou a perguntar se não daria para mudar o tema. Se há coisa de que Júlio Resende não gosta mesmo nada é de crimes. “Não ouço coisas sobre crimes e praticamente não vejo notícias, mas compro jornais”, diz ao Observador.

Porém, ao perceber que criar a banda sonora para Os Ficheiros do Caso Carlos Castro — o novo Podcast Plus do Observador sobre os bastidores da investigação que ajudou a polícia norte-americana a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou o cronista social português em Nova Iorque — seria um desafio totalmente diferente do que tinha feito até aqui, aceitou. “Percebi que era esse o desafio: ter de enfrentar uma história de crime e criar uma espécie de banda sonora para um filme de terror.”

Lembrou-se de Shining e de Stanley Kubrick e deixou-se levar por esse universo. “Interessou-me procurar vários picos e vários momentos de repouso.”

Delineou então o tema central e o resto da composição surgiu juntamente com a narração, da atriz Joana Santos. “Inspira-me ter esse retorno com os sons envolvidos, os silêncios, as sirenes, os walkie talkies da polícia, etc.”

Percebe agora, depois de já ter ouvido um pouco dos episódios, porque é que o piano se encaixa tão bem na história, mas confessa que nunca conseguirá render-se ao true crime.

[o trailer de “Os Ficheiros do Caso Carlos Castro”:]

Nasceu em Faro a 10 de junho de 1982, mas cresceu em Olhão, onde a família ainda vive toda. Tem uma irmã mais nova que, tal como ele, cresceu rodeada de música — hoje continua a cantar e a dar aulas a crianças.

“O meu pai é de Angola e a minha família africana adora música. Por isso, sempre tiveram um gosto por música e acharam que era uma boa ideia oferecer a uma criança um instrumento musical”, recorda.

Foi por isso que, certo dia, Júlio recebeu do pai um teclado para brincar. Tinha quatro anos e nunca mais o largou. Explorou-o até à exaustão, inventando melodias e tentando copiar aquilo de que gostava. “Recomendo vivamente a todas as pessoas que ofereçam instrumentos musicais às crianças como brinquedos. Para poderem brincar com os sons, brincar com o corpo, tocar de ouvido.”

Aos oito anos começou a ter aulas e aí já estava completamente rendido. Do piano clássico, no Conservatório de Faro, passou para o jazz, que lhe dava mais liberdade, mas ouvia muito mais do que isso: de Beatles a Bryan Adams, passando por Duo Ouro Negro e Amália Rodrigues. Aos 11 anos, o Duo Olhanense — ou seja, Júlio e a irmã — já tocava em bares e festas no verão. “A música foi, e continua a ser, uma espécie de irmã para mim.”

As mãos no teclado e uma bola nos pés

Se havia sempre alguma canção no ar, também havia uma bola a rolar. O pai, José Resende, chegou a ser atleta profissional de atletismo, mas era o futebol que roubava toda a atenção a Júlio — talvez influenciado pelo tio, Tony Resende, que treinou vários clubes da II Divisão B, como o Quarteirense. “Jogava futebol todos os dias, assim como tocava piano todos os dias. Eventualmente, tive de escolher.”

Foi defesa central, médio e ponta de lança. Jogou no Olhanense, no Marítimo Olhanense e no Império Olhanense até abdicar por completo. Não gostava do lado irracional da modalidade e isso acabou por afastá-lo, mas questiona-se até onde poderia ter ido. Atualmente, continua a jogar com amigos futebol de cinco ou sete duas vezes por semana.

Com a carreira de futebolista arrumada, chegou o momento de escolher um curso superior: Filosofia. “A ideia de a música ser um canudo nunca foi um objetivo para mim. A música é aquilo que mais gosto de fazer, é aquilo que fazer sempre, independentemente do que quer que seja.”

Ainda assim, a inscrição na FCSH (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa) tinha outro objetivo subentendido: estar perto do Hot Clube de Portugal, o único clube de jazz da cidade no início dos anos 2000. “Para mim, a música não precisava de ser academizada. Todo o conhecimento que eu procurava, podia ir buscá-lo ali.”

O plano era terminar o curso em Lisboa e voltar para Olhão, mas isso deixou de ser opção rapidamente. “Percebi que a vida musical, não só ir ver concertos, como também depois quando comecei a ser concertista, só podia ser por aqui.”

Numa noite ganhou coragem, apesar dos nervos descontrolados, e foi a uma jam session no Hot Clube para tentar conhecer pessoas e entrar no meio. “É uma espécie de jogo de futebol. A malta vai para um campo, está lá alguém a jogar e tu dizes: ‘Também posso jogar’? É mais ou menos isso e depois logo se vê se te chamam para o jogo seguinte.”

Chamaram para o seguinte e para muitos mais, mas primeiro houve uma passagem por Paris, onde esteve seis meses a fazer Erasmus na Université de St. Denis. Aí, abriu-se à volta dele um mundo de uma dimensão que nem sabia ser possível. “Eu escolhi Paris por causa do jazz, novamente, assim como escolhi Lisboa por causa do jazz. Tinha de ir através do curso de Filosofia, mas em Paris só fiz cadeiras de música. Foi uma espécie de minor em jazz.”

Se Lisboa tinha um clube de jazz, Paris tinha centenas, além de outras tantas bibliotecas. “Podias trazer 40 CD para casa por semana e podias copiá-los. A dimensão da informação que estava lá era incalculável.”