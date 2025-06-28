Levámos uma carteira falsa a um especialista em luxo. Aprenda a distingui-la de uma peça legítima

Os quatro principais detalhes que o cliente tem de ter em conta quando está à procura de uma carteira de luxo, seja online, num leilão ou numa plataforma de compra e venda como a Vinted, são os logótipos, as costuras, as ferragens e os números de série. “Depois, com base nessa avaliação, junta o quadro completo e percebe se é falsa ou não”, explica. Outra forma é também pela cor e qualidade do material: se parecer “muito barato” ou com um brilho artificial é porque é falsa. O interior da carteira também é um ponto importante a ter em conta, uma vez que se pode verificar o forro e a etiqueta com o logótipo da marca: muitas vezes quando são falsas, a etiqueta é feita com o tipo de fonte errada. “É preciso treino mas também é preciso um bocadinho de intuição”, acrescenta.

Lorenzo alerta ainda para o facto de agora, por exemplo, a Louis Vuitton já não marcar os números de série na carteira e, em vez disso, colocar um microchip dentro da peça. “Há algumas aplicações que permitem digitalizar o microchip. E, basicamente, se obtivermos um resultado positivo, isso apenas nos diz que a carteira tem um microchip. Esta é uma forma de verificarmos se tem efetivamente um microchip. Mas agora até as falsificações têm o microchip”, explica, acrescentando que o único sítio onde se consegue obter todas as informações sobre a peça é na própria loja da marca.

Uma nota final que deixa para quem procurar uma Chanel vintage é o medalhão que vem agarrado ao fecho da carteira: tem de ser redondo e nunca em forma de gota. “Não compres. Esta informação veio diretamente da Chanel”, explica, acrescentando que não é por ser vintage que vai ter detalhes diferentes das carteiras mais recentes — “Existem normas, mesmo para as vintage”. Também os números de série da Chanel têm sempre um pouco de brilho, nota.

Os falsificadores tendem a ser criativos

Tal como aconteceu com a falsa Gucci do Observador, é comum que sejam colocadas à venda carteiras com modelos que não foram sequer criados. O especialista de moda da Catawiki acrescenta que esse é um fact check a ter em conta quando se procura uma carteira: verificar se existe. “Os falsificadores conseguem ser muito criativos e fazem modelos que nunca estiveram no mercado”, explica. Para os especialistas, no entanto, esta é uma muito fácil forma de saber se a peça é imitação ou não, uma vez que sabem de trás para a frente as coleções das marcas com as quais trabalham.

Também na categoria de relógios da Catawiki há criatividade. Ao Observador, o especialista de relógios e diamantes Joaquin Fernandez Cebrián recorda que, quando começou a trabalhar para aquela leiloeira online em 2016, foi informado sobre uma coleção da Seiko que estava a ser vendida no chão das ruas de Istambul. Tanto nas carteiras como nos relógios, a China e a Turquia são os principais países que produzem estas falsificações. No entanto, apesar de serem falsos, os relógios vendidos naquelas ruas eram de uma coleção que ainda não tinha sido lançada pela marca: “Houve fuga de informação”, revelou.