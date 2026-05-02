Líderes que vieram mudar a história, miúdos que escreveram a sua história: quem são e o que fizeram os 30 campeões para o 31 do FC Porto

Pode um título ficar resumido à taxa de sucesso no mercado de transferências? À partida, a ideia parece ser redutora, ainda para mais tratando-se de uma competição marcada pela regularidade e que atravessa vários meses (e momentos) ao longo da temporada. No entanto, e entre muitos sucessos do novo campeão numa época marcada pelo precoce desaparecimento de Jorge Costa em agosto, essa parte revelou-se fundamental para o sucesso coletivo. Francesco Farioli chegou, criou uma identidade, montou uma nova estrutura e teve o mérito de potenciar pontos fortes que poucas ou nenhumas fragilidades deixavam para haver pontos fracos. A par disso, teve o condão de trabalhar da melhor forma com os jogadores – e foram 30 os campeões.

O mercado de verão trouxe as bases dessa nova versão de FC Porto, com a chegada de jogadores de perfis diferentes mas com a mesma importância: Bednarek e Kiwior pela experiência e competitividade, Froholdt por ser a marca identitária de uma nova ideia, Gabri Veiga pela criatividade a meio-campo, Borja Sainz pela velocidade e largura que dava o jogo. Mais tarde, em janeiro, Oskar Pietuszewski fez toda a diferença pelos desequilíbrios a partir da esquerda com apenas 17 anos, Seko Fofana foi um pulmão extra para o meio-campo e o próprio Moffi, não tendo uma folha de golos muito extensa para um 9, foi importante para ir rodando num ataque que perdeu Samu e Luuk de Jong por lesão. Ainda houve mais contratações importantes e que foram somando muitos minutos, como Alberto Costa ou Pablo Rosario. Tudo feito de forma cirúrgica.

A tudo isso, Farioli juntou o melhor de quem estava. William Gomes teve a época de explosão depois de ter deixado boas indicações no Mundial de Clubes, Pepê ganhou uma segunda vida, Samu continuava como o melhor marcador da equipa até lesionar-se, Alan Varela manteve-se como equilíbrio de todas as manobras, Diogo Costa teve uma das temporadas mais conseguidas no Dragão (sobretudo na Liga, com números que nunca tinha atingido). A simbiose de quem veio com quem já estava tornou o FC Porto na melhor, mais regular e mais competitiva formação do Campeonato até ao título que fugia há quatro anos, entre o sucesso de Roger Schmidt no Benfica e o bicampeonato do Sporting. E estes são os 30 nomes que contribuíram para o fim do segundo maior jejum dos dragões este século, apenas separado pelo hiato de cinco anos sem vitórias na Liga de 2013 e 2018, o primeiro ano da era Sérgio Conceição no Dragão.

99. Diogo Costa

32 jogos, 2.835 minutos, 15 golos sofridos, 0 assistências, 3 amarelos e 0 vermelhos

Em condições normais, e num ano de remodelação mais profunda do plantel, a saída de Diogo Costa surgia como uma base para sustentar todo o investimento no mercado. Questão? Perante sondagens que apareciam, os valores apontavam para a proximidade de uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Também por isso, as potenciais ofertas que podiam surgir de Inglaterra nunca passaram à prática, com o FC Porto a ter o plano B de fazer outras mais valias no mercado por valores substanciais (como Otávio, João Mário e Gonçalo Borges, além de Francisco Conceição). O guarda-redes ficou, acabaria por renovar em dezembro não só com uma melhoria salarial mas também com o aumento da cláusula para 75 milhões e assumiu-se como um dos líderes de um grupo que ficara sem Pepe e, no ano seguinte, sem Marcano. A resposta em campo não podia ter sido melhor: Diogo Costa fez uma das melhores épocas no Dragão, consentindo menos de meio golo por jogo em média, um foi um dos pilares para a solidez defensiva que segurou a conquista do título ao longo de 32 encontros onde só não realizou 45 minutos quando saiu lesionado na receção ao AVS.