Liga MEO Surf 2024: na onda do que melhor se faz em Portugal

A Liga MEO Surf 2024 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Somersby, Bom Petisco, Go Chill, Corona, Waikiki, Rip Curl, o parceiro de sustentabilidade Jerónimo Martins, o apoio local das Câmara Municipais da Figueira da Foz, Porto e Matosinhos, Mafra, Ribeira Grande e Peniche, e o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf.

Com o objetivo de descobrir, e dar a conhecer, as apostas do surf nacional, todos os anos os atletas são postos à prova nas ondas do nosso país. 2024 não foi exceção e foi entre março e outubro que tudo aconteceu. A primeira etapa, a Allianz Figueira Pro, teve lugar na Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, e foi lá onde 97 surfistas ergueram as suas pranchas, prontos para dar tudo no mar.

– O nível de surf demonstrado voltou a ser de elevada qualidade, com ondas de 1 metro a brindar os vencedores: Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot;

– Na final masculina, o surfista da Ericeira começou forte a impor pressão em Tiago Stock logo com a sua segunda onda. No final, terminou a prova com 14.35 pontos, contra os 11.80 pontos do adversário;

– Já na final feminina, a campeã desta prova em 2023, Gabriela Dinis, começou por liderar no início, mas a ex-campeã nacional, Teresa Bonvalot, foi construindo o seu score de forma progressiva, vencendo pela 4ª vez esta etapa na sua carreira, com o score de 13.10 contra 11.85 da atual vice-campeã nacional;

– Com estes resultados no currículo, Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot vestiram a licra amarela Go Chill, saindo na frente da liderança da Allianz Triple Crown.