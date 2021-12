Luísa Costa Gomes. "A ideia de que cada um tem os seus sentimentos e pode escrever umas coisas é venenosa"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Assina contos e romances, dramaturgias, peças de teatro e traduções. É editora e é pintora. Descobriu a mão para as artes visuais ainda miúda, tal como descobriu a mão para a escrita. Porém, deixou que a pintura lhe chamasse profissional só agora que a pandemia lhe deu espaço e isolamento suficientes. Luísa Costa Gomes assiná-la 40 anos de vida literária ao mesmo tempo que expõe pela primeira vez. A exposição é na Fábrica de Braço de Prata e pode ser vista até dia 31. Os livros estão por aí a “Afastar-se” em qualquer livraria.

Qual é o papel da arte hoje, num mundo tão acelerado?

A arte tem imensos papéis. Tem um papel importante de construção da identidade. Depois, há o mundo da arte industrial, em que as coisas valem e os bancos compram. Esse eu não sei como funciona. Falo do que é a arte na comunidade humana. É partilha de experiências. O conhecimento, a representação e a recriação da beleza do mundo, uma atividade da qual nos esquecemos, quando estamos nessa condição. É uma forma de contemplação. Pintar é uma forma de pensar, de meditar, uma coisa até bastante religiosa, do ponto de vista da experiência e do processo de criação.

Tem um processo criativo semelhante ao da escrita, ou não?

Considerando que as especificidades são as especificidades de cada uma das atividades, o processo é capaz de ter muitas semelhanças. Este é o processo de criação, em que as coisas se revelam, e se revelam a mim, mas não quer dizer que seja eu que as programe. Não vou fazer um quadro, ponho as cores e ele vai surgindo. Isso é um processo absolutamente fascinante. A maneira como, no quadro, a mão vai procurando um sentido, uma figuração. Há um traço que constrói a figura e um traço que a destrói. Um traço que procura fazer com que a figura sobressaia do fundo e outro traço que a confunde.

Funciona um pouco como no seu processo de escrita, a mudança, a metamorfose.

Sim. Tem os diferentes ambientes. Considero que nos livros existem diversos ecossistemas, que têm o seu tempo, a sua maneira de viver, e ou dão lugar a outros, evoluem. Na pintura há muito, como na minha escrita, o culto do fragmento, não necessariamente com fios condutores ou algum sentido muito dominante.

▲ "Afastar-se", o mais recente livro de Luísa Costa Gomes, publicado pela Dom Quixote

A pintura também fala. É uma linguagem com as suas regras?

Tem as suas regras, sim. É isso o mais interessante no processo, descobrir quais são essas regras. Sabemos que há o constrangimento do meio que estamos a usar, neste caso é o pastel de óleo, o do formato que estamos a utilizar, mas depois a liberdade até da evolução daquilo que vai surgindo é sempre misteriosa.

Já dominava a técnica da pintura?

Não domino técnica nenhuma. Acho que é muito mais a técnica que me domina a mim do que o contrário. Sempre pintei desde muito miúda. Fiz uma pequena mostra para amigos no ano 2000. Tenho episódios em que estou um ano a pintar. Tinha um grande problema com o amadorismo. Acho que atingia muito rapidamente o meu nível de incompetência, o que era desesperante para mim. Sempre tive um problema terrível com o que é amadorístico, ou seja, com aquilo que não é profissional ou que não é feito com a total disponibilidade de espírito que qualquer arte em particular merece. Pintar e depois escrever e vice versa parecia-me uma coisa de uma ligeireza que nada tinha a ver com a minha maneira de me ligar ao trabalho. Só que, desta vez, o trabalho da pintura apareceu, e aparecendo esse trabalho a questão do amadorismo já não se me põe, porque o meu empenhamento é total.

Isto acontece nos 40 anos da sua vida literária. Foi uma comemoração pessoal?

Não. Eu não comemoro. Tem a ver com o facto de, durante a pandemia, eu ter feito uma paragem e ter feito uma editora minha, para editar as coisas que não tinham interesse comercial para as outras editoras.

A editora O Único e a sua Propriedade.

Exatamente. Ela edita o teatro, as dramaturgias, os versos, as traduções, etc. E reparei que havia muita coisa que pode ser útil para as outras pessoas. No caso do teatro, por exemplo, para as companhias de teatro que não estão todas em Lisboa e no Porto e podem ter acesso às peças porque elas estão em print-on-demand e estão em e-book também. Fazendo isso, fazia de cada edição uma edição pequena de dez exemplares e era eu quem pintava as capas. E, a partir desse ímpeto de pintar coisas muito particulares, não sei porquê, nem como, a coisa foi-se espraiando, foi-se enquistando e foi-se tornando mais importante para mim.