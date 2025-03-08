MACAM. A história do novo museu de Lisboa e do colecionador que o criou: "Para quê ter uma coleção de arte escondida?"

“Com o hotel sustento a operação museológica e dou-lhe continuidade”

O Palácio dos Condes da Ribeira Grande, um edifício do século XVIII, que durante o século XX albergou várias instituições de ensino, tendo sido por último ocupado pelo Liceu Rainha D. Amélia, entre 1960 e 2002, foi adquirido por Armando Martins há 17 anos já com o intuito de o transformar em museu para instalar a sua coleção de arte. “O meu projeto original do museu era no Cais do Sodré, no edifício onde está o relógio da hora legal. Ganhei esse espaço num concurso público para uma concessão a 90 anos.” O arquiteto catalão Ricardo Bofill, com quem o colecionador trabalhara na edificação do Atrium Saldanha, também em Lisboa, ocupara-se do projeto museológico para o Cais do Sodré, do qual fazia também parte um pequeno hotel e uma área de escritórios, além de um grande parque de estacionamento por baixo. No entanto, Armando Martins acabaria por perder o direito ao edifício em sede de tribunal arbitral. “Decidi nunca mais querer nada com câmaras nem com governos!”

No acervo imobiliário do colecionador entrou então, em 2007, o Palácio dos Condes da Ribeira Grande. A crise financeira de 2008, o suprime, congelou o projeto do museu, mas as aquisições de obras para a coleção não, e, nessa altura, já direcionadas para a constituição museológica. “Diria que a minha decisão de construir um museu aconteceu no final dos anos 90, já tinha umas 200 peças”, hoje, no total, são cerca de 600. “Passei a comprar peças de grandes dimensões e que pudessem ser expostas em contexto de museu.” Até aí, Armando Martins só comprava arte do século XX português. Foi com a ideia de fazer um espaço aberto ao público que se apercebeu que teria que juntar à coleção valores internacionais. “Antes tinha tido oportunidades fabulosas de adquirir peças internacionais a preços fantásticos, chegaram a oferecer-me coisas por cento e pouco mil contos, que vim a encontrar por mais de 20 milhões de euros mais tarde, em Basileia.”

A coleção é atualmente constituída por obras nacionais em 55% e 45% internacionais. O gosto pessoal foi o grande orientador, mas os galeristas Pedro Cera e Cristina Guerra ajudaram nas compras internacionais. “Comprei algumas coisas a privados, ao Jorge de Brito comprei meia dúzia de muito boas peças, ele que tinha uma coleção do outro mundo. Nos últimos anos de vida dele, almoçávamos uma vez por mês, ali ao Guincho, e depois passávamos em casa dele. Enquanto ele dormia meia hora, eu andava a ver os quadros. Uma vez contei 80 ou 85 Vieiras da Silva, quadros empilhados atrás uns dos outros! Comprei-lhe algumas peças interessantes. Havia uma Vieira da Silva que estava reservada para mim, íamos fechar o negócio dois ou três dias antes dele morrer, o almoço já estava marcado, mas ele telefonou a desmarcar porque se estava a sentir mal. O filho João, mais tarde ainda ma quis vender, mas o preço já era outro. Felizmente, a obra, Au fur et à mesure (1965), ficou no Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva.” Na coleção de Armando Martins, porém, ficou Maio de 68, uma obra de Maria Helena adquirida também a Jorge de Brito — “o ano em que entrei para o Técnico!”