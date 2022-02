Machado Pais, coordenador do estudo sobre Cultura: separar as Artes de outras matérias na educação é "engavetar a realidade"

O consumo televisivo pelos mais velhos e menos instruídos diz-nos o quê?

Que a televisão pode ser uma companheira que tenta preencher situações de solidão. Para muitos idosos que vivem isolados em suas casas, a TV é uma companhia quotidiana. Há uns anos um jornalista telefonou-me para saber porque é que certo programa tinha muita popularidade. Referia-se ao concurso “O Preço Certo”. Até nem tinha visto programa e fui ver. O facto de existir, penso que há já 20 anos, tornou a presença do apresentador familiar, como é familiar a presença dos pivots de telejornal. Já fazem parte de uma família que os idosos não têm, têm a função de substituir ausências.

Porquê só agora um estudo com esta amplitude?

É uma pergunta a que não sei responder. Houve muitas tentativas, muitos contactos com vários Ministérios da Cultura. Eu próprio, quando estive no Observatório das Atividades Culturais, diligenciei apoios para a realização de um inquérito desta natureza e não fui bem-sucedido. O mesmo fez uma colega minha, Maria de Lourdes Lima dos Santos.

Porque é que os poderes não foram sensíveis às tentativas dos cientistas sociais? É a famosa “falta de vontade política”?

Estaria a especular.

Agora foi uma fundação privada a financiar o estudo.

É sinal de que a Fundação Gulbenkian sempre tem exercido funções e criado estratégias e políticas ao nível daquelas que são ou devem ser levadas a cabo pelo poder público.

Que políticas públicas podem resultar das conclusões deste estudo?

Sou do campo da pesquisa… O último capítulo do livro, escrito pelo Miguel Lobo Antunes, fala sobre a questão das políticas culturais. Numa conversa que tivemos, ele disse-me que um resultado interessante do nosso inquérito passa pelo conhecimento da dimensão convivialista, de se ir ao cinema e a espetáculos ao vivo, até a museu e monumentos, na companhia de amigos. Uma das razões invocadas para não se ir é não se ter com quem ir. A ideia é dele, não é minha: por que não pensar em bilhetes para grupos de pessoas, não apenas bilhetes familiares, mas para grupos de amigos, de jovens? É uma possibilidade. Penso que seria interessante ter políticas públicas que pensassem na dimensão mais participativa da cultura. A cultura não apenas no sentido de um domínio de receção, mas também de produção. Falo da participação cultural, dos incentivos à produção artística.