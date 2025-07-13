Made in Portugal: as fábricas de Famalicão que produzem para a moda de luxo internacional

A AAC produz todos os tipos de artigos de vestuário, desde swimwear até camisolas ou bonés, um diferencial que Paulo diz ser valorizado pelas marcas internacionais, que procuram ter uma coleção uniforme. Outro motivo para os clientes de alto padrão procurarem Portugal tem a ver com a localização — as peças são mais facilmente e rapidamente exportadas para outros destinos europeus. A relação qualidade preço também parece ser um grande diferencial, já que a mão de obra é mais barata do que em outros países da Europa, mas as condições de trabalho e a qualidade da produção é superior a de países como a China. “Portugal tem claramente uma posição muito forte naquilo que são as malhas circulares, o Jersey, como se chama. Existe toda uma infraestrutura capaz de desenvolver de raiz e com qualidade. E nesse aspeto, acho que ultrapassámos muitos dos nossos países concorrentes, somos mais dinâmicos, mais rápidos, mais competitivos, mais qualitativos. Mas há mais, podemos também fazer tecidos, podemos fazer banho, podemos fazer uma série de coisas. Há um saber fazer em Portugal que é muito interessante, apesar de ser uma escala muito pequena.”

Do tecido às prateleiras

O trabalho começa na escolha dos tecidos — que podem ser importados do mundo todo ou reproduzidos em parceiros da indústria local, nos quais ainda é possível realizar diversas técnicas de lavagem, impressão ou bordados. Passada a etapa dos protótipos, em que são criados os modelos e aprovados os materiais, é iniciado o processo de produção. “Qual é o pedido mínimo?”, quer saber Khalid Almasoud, diretor criativo da marca saudita Awaken. Paulo Pereira explica que a AAC só aceita produzir a partir de 250 unidades por estilo — a não ser que seja uma edição limitada de uma marca muito relevante, que justifique reduzir a quantidade de peças.

A confeção é parcialmente feita na sede da empresa — que vai ganhar um novo prédio, do outro lado da rua, com 3 mil metros quadrados. A expansão não tem a ver com o crescimento do negócio, mas sim com aumentar o espaço de trabalho e centralizar a produção e o armazenamento. Atualmente no pequeno atelier trabalham cerca de 30 mulheres, algumas já perto da idade da reforma. Ana Paula Silva Santos trabalha há 40 anos como costureira e está há dois na AAC. “Preferi vir para a confeção porque gostava de aprender. E então os meus pais arranjaram-me trabalho. Gosto mesmo da minha profissão”, diz ao Observador, diante da máquina de costura. “Tenho uma máquina em casa”, diz ainda, confessando que às vezes busca inspiração nos artigos que cria na fábrica. “Vejo peças bonitas e tento fazer igual. Gosto de ver desfiles e peças bonitas nas montras”, diz.