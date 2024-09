Madeira. Os vários homens próximos de Miguel Albuquerque suspeitos na terceira investigação da PJ

Depois das mediáticas diligências em janeiro e em maio, surgiu esta terça-feira uma terceira ronda de buscas da Polícia Judiciária da Região Autónoma da Madeira. Ponto comum dos três inquéritos: o escrutínio das ações do Executivo Regional e do PSD/Madeira liderado por Miguel Albuquerque.

A Operação “AB INITIO” (termo latino que significa desde o início) investiga suspeitas de financiamento ilícito da campanha do PSD/Madeira para as Regionais de 2023, mas também homens muito próximos de Miguel Albuquerque. Depois da detenção em janeiro de Pedro Calado (presidente da Câmara do Funchal que tinha sido n.º 2 de Albuquerque no Governo Regional), são agora visados nesta nova investigação figuras como José Prada (vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional e secretário-geral do PSD/Madeira), Armando Abreu (responsável pelas finanças do PSD/Madeira) e Miguel Silva (adjunto de Miguel Albuquerque). Todas estas figuras do PSD/Madeira foram alvo de buscas domiciliárias e nos respetivos escritórios de trabalho.

No processo foram detidos oito arguidos. Destacam-se Humberto Vasconcelos (ex-secretário regional da Agricultura e Pescas entre 2015 e 2019), o também social-democrata Carlos Ornelas Teles (presidente da Câmara da Calheta e presidente da Associação dos Municípios da Madeira) e António Franco Santo (antigo diretor-regional da Madeira, que foi adjunto da atual secretária regional Rafaela Fernandes).

No centro da investigação, e também detidos, estão igualmente o empresário Humberto Drumond, empresário próximo do PSD, a sua companheira Daniela Rodrigues (que foi chefe de gabinete do secretário regional Humberto Vasconcelos) e o seu alegado testa-de-ferro Miguel Nóbrega.

Todos serão presentes a um juiz de instrução criminal nas próximas 48 horas.

Empolamento de custos dos contratos públicos para “saldar dívidas” do PSD/Madeira

Estão em causa 25 contratos públicos adjudicados por diversas entidades públicas regionais a empresas controladas por Humberto Drumond num valor total superior a 1 milhão de euros entre 2014 e 2024. O custo de alguns desses contratos terão sido empolados “de forma a saldar dívidas de um partido político resultantes de campanha eleitoral”, lê-se num comunicado emitido pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

O alegado esquema sob investigação do DIAP Regional de Lisboa e da PJ terá começado com um pequeno conglomerado de 11 sociedades alegadamente controladas por Humberto Drumond e Miguel Nóbrega. Muitas dessas empresas serviam apenas para se apresentarem em procedimentos de contratação pública relacionados com comunicação, marketing e publicidade nos quais era obrigatório ouvir mais do que uma proposta comercial.