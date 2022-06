Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao fim de mais de um ano de diálogo entre Bruxelas e a aplicação TikTok, a empresa chinesa promete ser mais transparente no campo da publicidade e proteção dos consumidores, com uma série de mudanças que vão afetar os utilizadores europeus. Mas não basta ao TikTok prometer — a Comissão Europeia garante que vai continuar atenta ao assunto e, em particular, aos efeitos da exposição dos mais novos à app.

Tudo começou com uma queixa, em fevereiro de 2021. A BEUC, a Organização Europeia dos Consumidores, fez soar alarmes sobre um conjunto de práticas na aplicação de vídeos curtos TikTok, que estaria alegadamente a violar as regras dos consumidores no espaço da União Europeia (UE). E, nesta queixa, o principal motivo de preocupação eram os utilizadores mais jovens, com a BEUC a considerar que a ByteDance, a dona do TikTok, não estava a fazer o suficiente para proteger os mais novos de publicidade escondida ou de conteúdos inapropriados.

