Manuel, o engenheiro que fazia o "impossível", morreu a criar um "combustível espacial novo". O que aconteceu na explosão da Omnidea?

Passada esta etapa, “avisa-se toda a gente que se vai proceder ao teste”, uma prática que a empresa encara com seriedade, por ser parte do protocolo de segurança, mas que por vezes achavam cómica, partilha. “Normalmente, apareciam [no edifício] com um fato branco, vestidos de astronauta, com a máscara de gás com respiradores na cabeça. Vinham dizer que iam decorrer testes e avisar para ninguém sair pelas portas a nascente e não se assustarem com o barulho.”

A Omnidea sublinha que todos os passos de segurança foram cumpridos, garantia que vai ao encontro do que José Paulo Santos, subdiretor para o Conselho Diretivo da NOVA FCT, constatou logo no dia do incidente: “Os princípios de segurança estavam a ser seguidos.” Mas esclarece também que o protocolo de segurança seguido dentro das instalações das empresas é independente da instituição de ensino.

Com a detonação, pedaços de metal espalharam-se por 200 metros

Os engenheiros estavam na rua, “do lado de fora do contentor”. Um tinha a missão de “ligar e desligar tudo” e o outro de “controlar os gazes”, descreve Sérgio Oliveira.

Luís Natário ficou com a missão de “controlar o computador que tem o protocolo do teste”. Este programa “vai abrir e fechar as válvulas para garantir que o motor funciona como desejado, por exemplo, para garantir que acende apenas durante cinco segundos”. “O Luís tinha o computador à frente, a ver tudo correr, e tem com ele um kill switch“, ou seja, um botão de emergência que pararia a experiência mal fosse pressionado, continua.

Manuel Ferreira, por seu lado, tinha a tarefa de fazer o outro controlo da ignição. “A ignição é feita com uma vela elétrica parecida à dos carros. E o engenheiro tem um interruptor analógico na mão, vermelho, que serve para ligar e desligar. Este interruptor funciona fora do circuito do computador”.

Faz-se depois uma contagem “como se vê nos filmes”, diz. Primeiro, o engenheiro de 27 anos teria de contar regressivamente: “Cinco, quatro, três, dois um.” E, depois, “conforme a duração do teste, conta para cima [a partir de um] em alto para todos saberem onde vão, embora haja um cronómetro”, descreve o vice-presidente ao Observador sobre como a experiência decorreu naquele dia 4 de julho.