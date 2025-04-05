Margarida Rebelo Pinto: "Há quem diga que há uma literatura antes do 'Sei Lá' e outra depois do 'Sei Lá'. Eu concordo"

Numa sala clássica e luminosa, sem um pormenor fora do sítio, Margarida Rebelo Pinto aponta para três jarras de flores e comenta, “não são lindas?” Entre elas, uma mão cheia de tulipas roxas, presente do filho, Lourenço, e um ramo coquete enviado pelas cabeleireiras. Tudo a propósito da apresentação do novo livro, A Grande Ilusão, dois dias antes, pelo ex-assessor de Passos Coelho, Miguel Morgado, no hotel Brown’s Avenue, de Pedro Luz.

Mais de um quarto de século depois de Sei Lá, passados quatro anos do último título e com perto de um milhão e meio de livros vendidos, a escritora da “vida como ela é”, como se define, está de volta, mas num registo diferente. Com outro editor também. Em vez de amigas que falam de sexo ou de histórias de amor romântico, fala da “geração da solidão”, a sua. A mesma que nos anos 80 e 90 cresceu com o país e, por isso mesmo, cheia de ilusões.

Ao longo de ano e meio, rodeada de retratos seus e da família, abençoada pelo silêncio de uma vivenda em Paço de Arcos e por uma vista invejável sobre a Costa da Caparica (que em dias limpos chega à Arrábida), escreveu sobre gente que conseguiu tudo menos ser feliz. Não lhes poupa adjetivos: individualistas, insatisfeitos, desorientados, infantis, a última geração Disney. Eles e elas. Nem O Sexo e a Cidade os salvou. Pelo contrário. “Depois, felizmente, é tudo South Park”, diz. “É espetacular.”

▲ A capa de "A Grande Ilusão", livro de Margarida Rebelo Pinto, publicado pela Alma dos Livros

O que é isso da “geração da solidão”?

É uma geração que sem querer acabou por escolher a solidão. Uma consequência de as pessoas serem individualistas, autocentradas, viverem para o trabalho. A geração X. Nós tínhamos 20 anos e pensávamos, “aos 30 já consigo comprar uma casa maior”. Aos 30, tínhamos sido promovidos algumas vezes e era, “agora tem de ser um sítio com garagem”. Nem sequer havia realidade se não houvesse planos para o futuro.

Sem se viver o momento.

Sempre naquela ânsia de “eu quero mais, eu consigo melhor para mim”. E isso, muitas vezes, também nas relações. Há pessoas na minha geração que estão no segundo ou terceiro casamento. Só que o tempo passou e está tudo a entrar no terceiro ato.

O que é o “terceiro ato”?

É aquela expressão maravilhosa da Jane Fonda, em que ela diz que não há velhice; há o terceiro ato. Estamos vivos e vamos aproveitar a vida. É uma geração que não quer envelhecer. É a primeira geração que é muito amiga dos filhos.

Várias personagens dizem que os filhos são as pessoas mais importantes das suas vidas.

E depois há filhos que crescem e ficam independentes, mas há filhos que não crescem. Ao mesmo tempo, os pais estão doentes e precisam de cuidados, e nós continuamos sempre a correr. Eu sou obrigada a parar porque sou escritora. Os meus amigos pedem-me conselhos. Chamam-me Dr. Love. Eles e elas. E comecei a ver muitas pessoas sozinhas. Amigas, conhecidas, leitoras que me escrevem.

Mandam cartas?

Imensas. Grandes desgostos de amor, situações abusivas, situações abusivas com filhos, que são um espelho de pais abusivos. Durante muitos anos pelo Facebook e agora, as mais novas, pelo Instagram.

E responde?

Tento responder, porque precisam mesmo de atenção e não custa nada. Tenho uma história maravilhosa com o meu canalizador. Um dia às 10 da noite começa a mandar mensagens: “Doutora Margarida, desculpe incomodá-la, mas como é a escritora do amor e eu estou com um desgosto de amor…” Estava sentada no sofá e pensei, “vou dar-lhe 10 minutos do meu tempo”. E então escrevi-lhe uma série de coisas muito simples: “mude de hábitos, comece a fazer coisas novas porque vai sentir-se melhor, tenha paciência consigo”. E ele foi-me mandando mensagens, uma semana, um mês, três meses depois, a dizer “já me sinto muito melhor”.

Sem segundas intenções?

Era uma coisa genuína. Ele estava mesmo atrapalhado.

E aí é um homem. É comum?

É para aí um homem para 20 mulheres. Isto era uma pessoa que me conhecia. Uma mulher pode telefonar a uma amiga e estar uma hora a falar de um assunto. Depois, no dia a seguir, está outra vez uma hora a falar daquele assunto. Os homens não fazem isto. Até porque os homens geralmente não falam dos problemas ou das preocupações