Maria Helena Garcia, a investigadora de 77 anos que criou um "coração" contra um dos cancros mais agressivos

No labirinto do departamento de Química da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa), esconde-se um laboratório de alto risco: aqui, só se entra com óculos de proteção postos, quando estão em curso as sínteses químicas que Maria Helena Garcia, investigadora, adora por serem “um puzzle” a resolver. Em ambiente estéril entre tubos cheios de azoto, surge a molécula que o seu grupo descobriu em 2013 e de onde dois anos depois extraiu uma nanopartícula que obteve resultados promissores contra o cancro de mama triplo negativo, em testes em animais. Aos 74 anos de idade e já jubilada, Maria Helena Garcia fundou uma empresa, a R-Nuucell, para fazer chegar a sua Ru-Drug a quem precisa. Hoje, aos 77, a investigadora não parou de correr — agora, por investimento.

Maria Helena Garcia dedicou a sua carreira ao estudo de compostos metálicos, como o ruténio, para memórias óticas de computadores. Em 2004, decidiu que estava na altura de mudar e entrou na área dos metalofármacos destinados ao cancro. O mais conhecido é a cisplatina, que remonta aos anos 60 e foi “o primeiro medicamento baseado no metal que ainda hoje continua a ser utilizado”.

Contudo, assinala a investigadora, “a platina é muito perniciosa no organismo, porque ele não consegue lidar com ela e cria muitos efeitos secundários”. Caso contrário ao do ruténio que, “na tabela periódica, está na mesma linha do ferro, é metabolizado de uma maneira muito mais amigável”: afinal, a nossa hemoglobina também tem ferro.

O cancro de mama triplo negativo é metastático, e para este tipo de tumores ainda não existem “medicamentos específicos e eficazes”. As metástases são o “grande problema” e “o tratamento que existe são cocktails de medicamentos em que se junta um para o ovário, outro para o pulmão e outros para a mama e experimenta-se”, relata Maria Helena Garcia. “Acontece que a quimioterapia, como não é dirigida, cria muitos efeitos secundários. Após alguns tratamentos, as células deixam de responder e então muda-se o cocktail de medicamentos.”

Além disso, “normalmente, a esperança de vida para o cancro de mama triplo negativo é de 25% a cinco anos”.