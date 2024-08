MEO Kalorama: teremos sempre os LCD Soundsystem

Nós e eles, “Us V Them”, the time has come today. Não há dúvidas de que este era um dos concertos mais aguardados da edição de 2024 do MEO Kalorama e, agora consumado, será também um dos mais lembrados da história do festival. Os LCD Soundsystem estavam de regresso a Portugal, país que pisam sempre com agrado, diria algures no alinhamento um James Murphy despenteado, como se a genialidade lhe quisesse fugir pelas pontas dos cabelos hirtos.

Antes de entrarem em palco, ouviu-se “Enjoy the Silence”, o mesmo tema dos Depeche Mode que terminou a atuação dos The Postal Service, lá no outro lado do recinto. “Real Good Time Together”, de Lou Reed, arrumou as peças em palco e, a partir daí, o coletivo de Brooklyn, que revolucionou o indie-rock do início do século, mostrou ao que vinha: dar um espetáculo superlativo. Precisaram apenas de uma dúzia de canções para o fazer, canções espraiadas durante hora e meia que se revelaram munições certeiras no coração das muitas vozes que não se coibiram de cantar I can change, I can change, I can change, I can change, tentando, com isso, que Murphy e os seus caíssem de amores pelo público de Lisboa.

Houve quem se dedicasse a fazê-lo com mais entusiasmo – ou seja, a cantar e a esbracejar como se este fosse o último concerto de sempre dos LCD Soundsystem (nunca saberemos quando será) – e houve quem preferisse manter uma pose quase imóvel. Em certos momentos ficou a impressão de que a plateia poderia ter ido mais longe. Pedia-se, nesta ocasião solene, que se rasgasse todo e qualquer espartilho, como aconteceu, por exemplo, em 2016, em Paredes de Coura, mas essa aparente contenção sentida não tirou brilhantismo a uma atuação que foi, sem dúvida, gloriosa.

Como poderia ser de outra forma, quando aquilo que estava em causa era uma “Losing my edge”, quintessência da composição moderna, pincelada com Yazoo (“Don’t Go”) e Daft Punk (“Robot Rock”)? Ou quando Nancy Whang, ao pousar os dedos nos teclados para tocar a balada “New York, I Love You but You’re Bringing Me Down”, extrai uma interpretação de James Murphy dolente, completamente abandonado ao seu lado crooner e mais exposto? Venha quem vier, a glória estará sempre do lado dos LCD Soundsystem, banda que deu à música um novo léxico cheio de cruzamentos e possibilidades e que continua a ter na atitude punk de há 20 anos a matriz criativa capaz de dar à luz uma “New Body Rhumba”.