"Michael": um filme da terra do nunca

Podemos perdoar o meu filho por, ao ouvir-me dizer que ia ver Michael, o biopic de Michael Jackson realizado por Antoine Fuqua, perguntar: “Mas porque é que alguém haveria de querer ver um filme sobre Michael Jackson?” Ele tem 16 anos e escassa noção da grandeza que Jackson alcançou enquanto estrela pop. Para ele, Jackson é o tipo que escreveu Billie Jean e foi acusado de pedofilia.

Mas, ao mesmo tempo, a pergunta faz sentido, mesmo para aqueles que acompanharam o trajeto de Michael Jackson – aqueles que o viram ser uma criança adorável, um jovem a ascender ao estrelato, aqueles que acompanharam as polémicas (o nariz, a cor de pele a ficar cada vez mais branca, o estranhíssimo Neverland, um mega-lar de repleto de animais e crianças).

Estas polémicas eram inicialmente vistas como manias inocentes de uma estrela que, enfim, lá teria os seus problemas, as suas taras, as suas inseguranças. Uma estrela que não teve outra hipótese a não ser tornar-se uma estrela, com todas as consequências que tal atitude pode gerar — e gerou. E atenção: nada disto impediu que ele fosse visto como o Rei da Pop e, até, como uma espécie de filantropo, entre constantes doações de dinheiro para hospitais pediátricos e quejandos.

[o trailer de “Michael”:]

Durante anos foi esse o lugar que ele ocupou na nossa cultura: o de Rei da Pop – éramos tão ingénuos nos anos 80 em relação ao estrelato pop que milhões de pais pelo mundo fora partilhavam com os filhos a sua adoração por Jackson. É um facto que Jackson tinha um sentido de espectáculo avant la lettre – desde o uso de vídeos para publicitar a sua música, passando por toda a pirotecnia visual que ilustrava os seus espectáculos ao vivo. Não que ele tenha inventado tais artifícios, mas levou-os a um ponto que, até então, era desconhecido do grande público.

Muito do discurso acerca de Michael Jackson pertencia — tal como acontecia com outras figuras da época, como Madonna ou Mick Jagger — mais ao reino da proeza atlética do que ao reino musical: as pessoas admiravam a quantidade de quilómetros percorridos por Michael em palco, as suas piruetas, o famoso Moonwalking. Não faltavam miúdos a querer usar uma luva como a da estrela e a imitar a sua indumentária.

É fácil, é justo e é inevitável admitir que nos anos 80 o lugar que Jackson ocupava na cultura era, efetivamente, o de Rei da Pop – qualquer digressão ou concerto dele enchia noticiários, era capa de todas as revistas e, convenhamos, projetava um universo com mais magia do que, por exemplo, Phil Collins, um indivíduo que consegue ter menos sex-appeal do que o meu contabilista, mas que alcançou um nível de celebridade estratosférico naqueles mesmos anos. Para facilitar a vida dos pais, Jackson era estranhamente assexuado, ao contrário de algumas figuras marcantes da cultura popular da época, como Madonna, Tina Turner, Mick Jagger ou David Bowie.