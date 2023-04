Quando chegou ao Coliseu do Porto, em fevereiro, passou a primeira semana “só a falar com pessoas”. O músico e jurista Miguel Guedes, conhecido como vocalista e fundador dos Blind Zero, mas também pela sua colaboração regular na comunicação social, como colunista e comentador desportivo, começou por ouvir os trabalhadores de uma casa que não lhe é estranha. Natural do Porto, ali viu filmes enquanto adolescente, assistiu a concertos, foi ao circo. Em dezembro, recebeu o convite da Câmara Municipal do Porto para assumir a presidência da sala de espetáculos portuense, um espaço cultural que pretende “preservar” e “eternizar”, reforçando a sua ligação à cidade e às pessoas.

Miguel Guedes sucede a Mónica Guerreiro, nomeada em 2020 pelo Ministério da Cultura, e terá a concessão do Coliseu do Porto como um dos maiores desafios do seu mandato. A autarquia e o Ministério da Cultura suspenderam o modelo de concessão em 2021, alegando que assumiriam o custo em partes iguais das obras de reabilitação da sala na Invicta, mas o cenário reverteu-se em julho de 2022, quando a direção da Associação Amigos do Coliseu (AAC) aprovou por unanimidade a entrega da sala de espetáculos a privados, algo que o autarca Rui Moreira frisou ser uma “solução definitiva”.

Em entrevista ao Observador, o presidente e diretor artístico do Coliseu do Porto para o triénio 2023-2026, em funções há dois meses, fala do presente. O que há de novo para já? Fardas, luzes e ambientes sonoros que convidam os visitantes a deixar-se ficar além da hora do espetáculo. Sem descurar a necessidade de obras, que classifica como “urgentes”, Miguel Guedes espera, até lá, ver o espaço “monumental” habitado e não fechado sobre a cidade: “A ideia é que não estejamos num círculo à volta do Porto, mas que sejamos nacionais, que sejamos inclusivamente uma referência internacional”.

