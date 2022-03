Miguel Saraiva: "As pessoas negligenciaram aquilo que é mais caro nas suas vidas, que é uma casa"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Miguel Saraiva é o mais bem sucedido arquiteto português, aquele que mais obra constrói e o que financeiramente mais dinheiro tem encaixado na sua empresa-ateliê. Uma estrutura que conta com 120 pessoas e um volume de negócio que só em Lisboa corresponde a 1,4 mil milhões de euros em obras. A celebrar 25 anos, a Saraiva & Associados lança uma revista e dois livros, cria uma academia e “uma máquina de crescimento”, que vai admitir dez estagiários por ano. A extravagância maior é a conceção de uma fonte digital a partir da letra do arquiteto. Ele, que quer morrer como um génio, falou ao Observador da profissão e de construção, de traço e de engenho, da internacionalização, do ordenamento do território, do país e do estrangeiro, e da transformação que a pandemia trouxe ao conceito de viver entre quatro paredes.

Colômbia, Cazaquistão, Brasil, Argélia, Vietname, México, Singapura, Suíça. Porquê a internacionalização? Portugal não lhe chegava?

Em 2005/2006 já tinha uma dimensão considerável para o nível de encomenda que existia em Portugal e que dificilmente se perpetuava no tempo. Estamos na época do investimento público em grande escala. A infraestrutura tem uma característica que puxa pelo investimento privado no sector da construção civil, por isso tínhamos muita encomenda. Tive a perfeita consciência que esse nível de encomenda não era viável continuar num país com a nossa dimensão e características. Depois, tive a sensibilidade de que ir para fora obrigava um tempo de aprendizagem. Por isso fui na primeira fase por opção, mas rapidamente se transformou numa necessidade.

Qual foi o primeiro país para onde foi?

Defini a internacionalização de duas formas. Primeiro, na forma de exportação, ir aos países e captar encomenda para produzir aqui. Rapidamente compreendi que não ia ter sucesso. A Europa estava em crise, temos pouca tradição de vender serviços lá fora, por isso não somos reconhecidos no mercado. Optei por bater a concorrência europeia nos países onde estava enraizado com ateliês próprios.

Foi uma aventura.

Passei a ter, além da Saraiva & Associados, em Portugal, várias empresas de direito local e o primeiro sítio foi a Argélia, onde percebi logo que só podia deter de uma coisa que era minha a 49%, porque a lei não permitia ter a maioria do capital.

Metade teria que ser do local?

Exatamente. Isso foi uma aprendizagem a vários níveis, desde o campo humano à prática profissional.