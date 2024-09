Marcelo acredita que PSD e PS vão viabilizar Orçamento (e que Montenegro não aceitaria duodécimos)

O líder parlamentar do PSD, em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, sugeriu esta quinta-feira que governar em duodécimos seria prejudicial para o país: “Eu não sou ministro das Finanças, teria de ter uma conversa com o ministro das Finanças sobre essa matéria, mas ouvi Fernando Medina — e ele foi ministro das Finanças — dizer que seria uma má opção para o país governar em duodécimos.” A posição de Hugo Soares vai ao encontro daquela que é a leitura de Belém: de que dificilmente Montenegro aceitaria estar a ser queimado em lume brando numa governação em duodécimos.

O próprio Hugo Soares já disse que o primeiro-ministro deverá dizer publicamente, antes da aprovação do Orçamento, o que fará caso o documento não seja aprovado. Será provavelmente nessa altura que Luís Montenegro dirá que não aceita governar em duodécimos. Mas, mesmo aí, terá cautela com as palavras: nunca se irá demitir nem dar a ideia que está a fugir (ou de ser ele a provocar a saída). Esse ónus será, depois, de Marcelo (ou desejavelmente para os sociais-democratas, deve ficar do lado de quem não viabilizar o Orçamento). Antes do verão ainda havia uma parte do Governo que acreditava que a solução de duodécimos seria possível, mas a hipótese (que já não era popular no topo do PSD) foi descartada pelo evoluir do contexto político.

Um alto dirigente do PSD garante ao Observador que o partido “não quer mesmo” eleições antecipadas até porque tem a convicção de que se iria desgastar com uma campanha eleitoral e que “provavelmente iria reforçar a votação, mas não chegar a uma maioria”. Hugo Soares segue a mesma linha e, em entrevista ao Observador, rejeita haver um desejo no PSD e no Governo de eleições antecipadas: “O que eu quero é que o OE seja aprovado. E, do meu lado, vou fazer tudo para que Portugal tenha um Orçamento para o ano de 2025.”