Temos um percurso feito, mas estamos aqui, sobretudo, para tratar daquilo que ainda vamos fazer. Chegamos aqui unidos e, tenho a certeza, vamos sair daqui ainda mais coesos. Quero desejar que possam fazer uma discussão livre, uma discussão aberta, com sentido crítico, com sentido construtivo e, como é timbre e apanágio do PSD, sempre a pensar nas pessoas.

Não é por acaso que Luís Montenegro arranca este congresso com uma mensagem de “união” e de “coesão” para dentro de portas. Nos últimos meses, o primeiro-ministro tem ouvido recados crescentemente arrasadores da parte do antigo aliado Pedro Passos Coelho (de críticas por falta de reformismo à insinuação de que Montenegro se comporta como um “prostituto político”), o que naturalmente agita o partido. Montenegro lançou o desafio a Passos para que então assumisse a oposição à sua liderança e se candidatasse no congresso, mas, como seria previsível, não teve sucesso. E a sombra não desapareceu. Sabendo que as críticas sobre as reformas que tardam em aparecer são partilhadas por muitos outros dirigentes e militantes, gerando até comparações com a governação de António Costa, Montenegro pede que os sociais democratas se mantenham unidos. Mais à frente, deixará a garantia de que não está preocupado com o seu futuro político em particular.

Caros congressistas, este Portugal está a acontecer. Tudo isto está em execução. Este Portugal não está igual e não vai ser o mesmo que encontramos há dois anos atrás. Estamos mesmo a trabalhar para fazer Portugal maior. Um Portugal moderno, arejado e arrojado, credível e atrativo. Um Portugal solidário entre gerações e entre regiões. Esta transformação, este reformismo está a acontecer.

A garantia de que um Portugal mais moderno e arrojado “está a acontecer” pode fazer lembrar a gafe que persegue o primeiro-ministro, que quando era líder parlamentar, nos tempos da troika, garantiu que o país estava melhor — a vida dos portugueses é que não. Agora, Montenegro sente necessidade de assegurar que as mudanças estão mesmo em marcha, numa altura em que é frequentemente acusado de estar apenas a gerir o dia a dia (de novo, Passos ao ataque) e de não fazer reformas de fundo. Pelo menos, daquelas que se fazem sentir mesmo na vida da população. Ainda na sexta-feira a reforma laboral, uma das principais bandeiras deste Governo, ruiu às mãos do Chega. O caminho para Montenegro conseguir apresentar trabalho e resultados concretos tornou-se mais estreito. E o PSD sabe que, por muito que as estatísticas económicas animem o Governo, os portugueses continuam a queixar-se quando vão ao supermercado ou abastecem o carro.

Nós respondemos com trabalho ao ruído, ao ressentimento, ao imobilismo e à falta de coragem . São tantos os que reclamam que mude tudo, mas verdadeiramente desejam que tudo fique na mesma. Como ainda ontem se viu com especial nitidez, as oposições vibram com a politiquice e destratam a mudança. Falta-lhes a coragem, falta-lhes a firmeza e o sentido de responsabilidade. Para dizer mal de tudo ou bloquear soluções não é preciso ter grande coragem. Para ser teleguiado por comentadores-mentores ou pelas tendências das redes sociais também não é preciso ter grande coragem.

Montenegro entra rapidamente no tema que é o elefante no Velódromo Nacional onde acontece este congresso: o chumbo da reforma laboral, contra todas as expectativas que André Ventura tinha criado. É o início da narrativa das forças de bloqueio, como lhes chamava Cavaco Silva, mentor de Montenegro: o Governo quer trabalhar, mas a oposição não deixa e dedica-se a sabotá-lo, “bloqueando soluções”. E volta à acusação que deixou a André Ventura, após o balde de água fria que lançou sobre o PSD na votação da reforma laboral: está a ceder à pressão dos comentadores e das redes sociais. Não será só essa a explicação: todas as sondagens têm indicado que o pacote do Governo é impopular — e para o Chega, que há muito quer seduzir o eleitorado dos trabalhadores normalmente associado à esquerda (chegou a prometer a criação de uma central sindical que nunca apareceu), foi crucial manter essa faixa eleitoral como prioridade. Montenegro mantém a sua versão: o PSD é a única força capaz de negociar, mudar e fazer reformas. Mas também não faltam críticas ao Governo pela forma como negociou e comunicou a sua reforma, que começou logo pela polémica das restrições nas regras para mães que amamentam — e nunca se endireitou. Nesta parte do discurso Montenegro lança ainda um recado dirigido a Ventura: não está disponível para “hipotecar o futuro”, reafirma, depois de o Chega ter colocado a diminuição da idade da reforma como linha vermelha nestas negociações.

O povo escolheu duas vezes a liderança do Governo. O povo disse que queria o atual primeiro-ministro, queria o programa da AD, mas também queria que o Governo dialogasse e negociasse(…) Os segundo e terceiro partidos, um teve mais votos e o outro teve mais mandatos na Assembleia da República. Isto é que é verdadeiramente um empate técnico . E foi o povo que deu aos dois igual nível de responsabilidade. O povo disse que os dois devem contribuir e dialogar com o Governo e caberá em cada momento, em cada matéria específica , a encontrar os pontos de contacto com a força vencedora.

Tem sido uma das principais discussões à volta da governação de Montenegro, que assumiu o “não é não” ao Chega — um “não” a acordos de fundo, não a discussões de dossiês pontuais — mas é cada vez mais acusado de se aproximar mais do partido de André Ventura. Na moção que aqui apresenta, Montenegro deixava duas ideias sobre a sua política de (não) alianças: é um absurdo colocar “cercas sanitárias”; e o “não” ao Chega é igual ao que impõe ao bloco central com o PS. Aqui, reafirma a sua estratégia, que tem definido como “planar” entre a esquerda e a direita: põe as duas oposições no mesmo patamar e faz equivaler as negociações com ambos, sem privilegiar nenhum. Montenegro continua a querer negociar dossiê a dossiê, sem compromissos a longo prazo (Passos chegou a defender que deveria ter procurado esse entendimento com Chega e IL). Pelo menos, até concluir definitivamente, como pode vir a acontecer, que a oposição não o deixa cumprir o seu programa — afinal, Montenegro admitiu que o sonho de chegar à maioria absoluta continua vivo. Aliás, neste trecho do discurso nota que o PS e o Chega se juntam mais vezes para contrariarem o Governo — como acontecia na véspera, com o chumbo da reforma laboral — do que para o ajudarem a aprovar medidas.

Vamos assistindo à afirmação de uma tendência, em particular do Partido Socialista, que tem como pano de fundo o seguinte: não estamos disponíveis para aprovar nada com o Governo, simulamos em palavras e em cartas o espírito construtivo da nossa ação política e assim vamos obrigar a AD e o Governo a negociar exclusivamente com o Chega. E com esta atitude pretendo o PS depois dizer: eles estão juntos, eles são uma linha conjunta e nós somos a alternativa. E claro, também aqui se mobilizam logo os comentadores mentores do PS que não querem outra coisa que não o fracasso do Governo a virem proclamar, muitas vezes até com um tom compungido: isto é o fim do PSD.

Curiosamente, e apesar de Ventura ter recuado numa reforma tão importante para o Governo ainda na véspera, Montenegro dedica as críticas mais violentas ao PS, garantindo que o partido está apostado em juntar AD e Chega no mesmo saco para capitalizar junto do eleitorado de centro. Segundo Montenegro, até é isso que leva a que o PSD se veja “obrigado” a negociar com mais frequência com o Chega. José Luís Carneiro mandou várias cartas com propostas a Montenegro, como este refere aqui, e estas ficaram sem resposta; agora, o primeiro-ministro diz que tudo isso não passava de uma simulação de vontade de negociar por parte do PS, que cedo se pôs de fora das negociações laborais. A prova de que este discurso do PS sobre o papão de uma AD aliada ao Chega pode resultar será a maioria absoluta conquistada por António Costa em 2022, depois de ter insistido nesse discurso, com Rui Rio como alvo. Montenegro está consciente desse perigo e acautela-se: é preciso estar atento a esta “política manhosa” feita por quem, no PS, na verdade deseja ver o partido ser engolido por André Ventura.

Por isso eu quero dizer-vos que no PSD sabemos ouvir a sociedade, escutamos com humildade aqueles que são os verdadeiros sinais da sociedade e dos cidadãos comuns. E os sinais da sociedade e dos cidadãos comuns estão muito longe , muitas vezes, dos sinais que alguns, por terem mais espaço mediático, querem representar sem legitimidade em nome das pessoas. Quero, portanto, dizer-vos que este comportamento é denunciado, é compreendido e está a ser avaliado.

Esta argumentação é um clássico de Montenegro e da sua equipa: sempre desconfiado da chamada bolha político-mediática, o primeiro-ministro tenta falar sem intermediação e garantir que percebe o que as pessoas comuns sentem. É de resto frequente, em contactos com elementos do PSD e do Governo, ouvirem-se respostas sobre como as prioridades mediáticas estão longe do sentimento popular. E Montenegro não é exatamente o primeiro-ministro com maior vontade de falar com a imprensa, como se pode constatar pelas raras entrevistas que dá e pelas poucas perguntas a que costuma responder quando faz declarações a partir de São Bento, por exemplo. Aqui, Montenegro tenta que o partido não se deixe influenciar pelas críticas que o comentariado e a opinião publicada vai fazendo à ação do PSD, garantindo que está atento a esse “comportamento” e que as figuras mediáticas não representam a vontade das pessoas. Desvalorizadas no PSD são também as sondagens que mostram o partido em queda — nestas alturas, há sempre quem lembre que as sondagens mudam radicalmente consoante o momento em que são feitas e a aproximação de eleições.

Aquele outro comportamento que se inspira na agitação permanente, na irresponsabilidade, quando não, muitas vezes, na imaturidade. Em ambas as circunstâncias, o que nós temos visto é permeabilidade aos interesses pessoais, aos interesses de determinados segmentos e não a preocupação com o interesse nacional. Nós governamos com sentido estratégico. Nós não governamos por causa das eleições , mas a causa de ganharmos eleições é governarmos bem. Nós não somos os donos da verdade, mas nós temos a obrigação de executar o nosso compromisso.

Sem nunca chamar o Chega pelo nome, Montenegro repete a caracterização que na moção escrita colava ao partido: chamava-lhe “imaturidade chegana”, agora fala em agitação, irresponsabilidade e imaturidade. Não dá, por agora, mais atenção ao partido de André Ventura, mas serve-lhe para defender que os dois maiores partidos da oposição são permeáveis aos “interesses de determinados segmentos”. É a essas pressões que o PSD atribui a queda da reforma laboral, assegurando que, mesmo que não seja “dono da verdade”, é no fundo o único partido firme e que consegue tomar decisões sem se basear apenas na sua popularidade imediata. Hugo Soares defendia, aliás, na sequência do chumbo do pacote que essas cedências fazem com que o Chega não tenha “estofo” para governar. Por comparação, o PSD quer ser visto como o partido mais previsível, fiável e convicto da sua visão para o país.