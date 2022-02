Mortos, desaparecidos e um mar de lama. Cidade fundada por D. Pedro II é hoje uma tragédia a céu aberto. Casa Real portuguesa promete ajuda

A dimensão do fenómeno, que obrigou ao decretar estado de calamidade na região, foi confirmada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro: “Foi a pior chuva desde 1932. Realmente, foram 240 milímetros em coisa de duas horas. Foi uma chuva altamente extraordinária”. Nos 90 anos de medições do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, não há registo de uma quantidade de chuva maior do que aquela que se verificou no dia 15 de fevereiro.

Por todo o lado há lama e destroços, mas a proteção civil hesita em avançar com máquinas pesadas, por receio de haver pessoas soterradas. “Nestes locais onde a população pede o uso de máquinas, nós não podemos entrar com máquinas agora. O Corpo de Bombeiros acredita encontrar pessoas com vida ali. Eu não posso remover o solo da maneira que eles querem”, disse ao portal G1, o coronel Leandro Monteiro, secretário estadual da Defesa Civil e comandante dos bombeiros. Em vez disso, explicou Monteiro, os bombeiros pedem silêncio e passam horas a chamar pessoas pelo nome, com a esperança de encontrarem sinais de vida — há cerca de 500 bombeiros envolvidos na busca por sobreviventes.

Brazil : At least 78 people found dead after severe flooding in #Petropolis Brazil

pic.twitter.com/QN4F1zBIf7 — Rise up Movement (@Riseupmovt) February 17, 2022

Pelas redes sociais e jornais multiplicam-se histórias trágicas de quem perdeu tudo, família, bens, casas inteiras. Vídeos mostram imagens impressionantes, de verdadeiros rios de água barrenta a correr furiosamente pelo centro da cidade histórica de Petrópolis.

At least 20 people have been killed in floods that rushed through the streets of Petropolis in Brazil. pic.twitter.com/FIGegJ4jN0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 16, 2022

Agora que a água parou de correr, ficou a lama e a destruição — morros que vieram abaixo e levaram consigo “pedras do tamanho de carros”; nalguns sítios é ainda difícil distinguir o que eram casas e o que era a rua, descreve o G1.

Heavy rain triggered landslides in the Brazilian city of Petropolis, north of Rio de Janeiro, killing at least 38 people. Officials declared a state of disaster after parts of the city were inundated with up to 10 inches of rain in under 6 hours. pic.twitter.com/lnokSHWsMC — NPR (@NPR) February 16, 2022

E o património? “Vistorias não foram conclusivas”

Além da tragédia humana, as cheias puseram também em risco o centro histórico de Petrópolis, património do Brasil e uma cidade frequentemente descrita como um “museu a céu aberto”.

A Avenida Koeler e a Praça Dom Pedro II foram completamente tomadas pela lama, com muros e portões derrubados. Os casarões históricos da Avenida Koeler ficaram com as caves completamente inundadas e a água ficou muito próxima de atingir os andares principais.

A Casa da Princesa Isabel, classificada pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), também não escapou, com queda de um muro e das grades da residência, derrubados pela força da água.

A casa-museu, com características neoclássicas, data de 1853 e funcionou como lar oficial da Princesa Isabel até a Proclamação da República. Após 15 de novembro de 1889, passou a ser ocupada pelas representações diplomáticas de diversos países e pela Nunciatura Apostólica. Posteriormente, acolheu escolas e é agora sede da ‘Cia Imobiliária de Petrópolis’, onde também funciona o Antiquário da Princesa, ambos de propriedade da Família Imperial.

Outro dos grandes atrativos históricos e turísticos da cidade é o Museu Imperial, que acabou a albergar visitantes e funcionários durante a noite dia de dia 15, quando a tempestade atingiu a cidade. Devido à força das chuvas, o grupo acabou a passar a noite nas dependências do palácio. O prédio do museu não sofreu danos e o acervo está preservado, mas um deslizamento num terreno ao lado acabou por causar danos em dois edifícios do complexo, onde funcionam o refeitório e o balneário dos funcionários. O museu encontra-se agora fechado.

O Museu Imperial está instalado no antigo Palácio de Verão do imperador Dom Pedro II, construído em 1845. É aqui que fica o principal acervo do país sobre o império brasileiro, em especial sobre o Segundo Reinado, de D Pedro II.

As chuvas também provocaram danos no Palácio Rio Negro. De acordo com a Deutsche Welle (DW), o piso térreo ficou inundado, e deslizamentos de terra atingiram a parte superior do terreno. O prédio principal e o acervo, porém, não foram atingidos. Os móveis foram levados para o andar superior, abrigados da água. Ainda assim, os funcionários foram obrigados a passar a noite no andar superior do palácio.