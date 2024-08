Na aldeia de Campo Benfeito não há um café, mas há um teatro que dá vida a toda uma região

São novos e velhos, casais e famílias os que sobem a serra até ao Teatro que durante oito dias recebe criações como Salgueiro Maia: Cartografia de um Monólogo, do Teatro do Noroeste, Júlio César, da Companhia do Chapitô, Juiz da Beira, do Teatro das Beiras, ou Granito, da Palmilha Dentada. Também há concertos, ateliers, um filme e uma conferência. Como sempre, o início do Altitudes faz-se com uma produção da companhia anfitriã, o Teatro do Montemuro. Desta vez, o grupo apresentou um espetáculo sobre dois sócios de uma loja de antiguidades que veem o negócio de uma vida a afundar. Com texto de Sandro William Junqueira, a encenação é de Graeme Pulleyn e Paulo Duarte.

A sala, como sempre, está a rebentar pelas costuras. Tal como quase todos os espetáculos do festival, também este está esgotado há vários dias, mesmo com o aluguer de uma bancada maior durante o evento, para acomodar 174 pessoas (a bancada do teatro tem habitualmente 56 lugares). “E mesmo assim não chega”, diz Joana Miranda, responsável pela comunicação da companhia. “Tomara que tivéssemos mais espaço”. Mas é o limite máximo de segurança imposto pela IGAC — Inspeção Geral de Atividades Culturais, tendo em conta as dimensões do pavilhão.