"Nada era mais influente do que ter uma relação especial com Deus": o que podemos aprender com as freiras dos séculos XVI e XVII?

“O voto de pobreza que fizemos ao tornar-nos doutorandas nos Estados Unidos foi praticamente indistinguível da austeridade a que se sujeita uma carmelita descalça.”

Esta é uma das primeiras comparações presentes em Sabedoria do Convento. Tem piada, é facilmente transportada para as nossas vidas e começa por apresentar as duas autoras, Ana Garriga e Carmen Urbita. Com inúmeras semelhanças, entre locais e amigos em comum, acabariam por se conhecer já adultas, em Providence, nos EUA, onde ambas fizeram doutoramentos. O que as ligou não foi o facto de serem espanholas ou de terem frequentado a mesma escola secundária de Madrid sem nunca se cruzarem, mas sim a paixão por um tema: freiras. Sejamos mais precisos: a vida das freiras dos séculos XVI e XVII.

Nos anos em que viveram nos EUA, Garriga (investigadora em Filologia e Estudos Hispânicos) e Urbita (investigadora em Literatura Comparada e Estudos Hispânicos) viram-se consumidas por dissertações académicas morosas, bolsas com orçamentos apertados para sobreviver, FOMO (fear of missing out) e até um tendência partilhada para serem “people pleasers” — ou aquelas que querem sempre agradar. Todos esses problemas que as atormentavam, perceberam então, já tinham sido vividos pelas freiras que lhes ocupavam as conversas. Quanto mais mulheres daquela época descobriam, mais paralelismos encontravam com a atualidade. Depois de criarem um podcast na pandemia, Las Hijas de Felipe (As Filhas de Felipe) — uma terapia para elas e uma explicação para os amigos dos motivos para serem tão obcecadas com estes temas —, surgiu Sabedoria do Convento (publicado em Portugal pela Pergaminho), um casamento perfeito entre relatos históricos, temas atuais (saúde mental, dinheiro, trabalho ou amizade) e sentido de humor.

Com um relato que alterna entre o passado e o presente, Ana Garriga e Carmen Urbita usam sempre a primeira pessoa do plural para contar relatos históricos (apoiados por muita documentação) e fazer a ponte com as experiências pessoais e profissionais de ambas, assim como referências pop contemporâneas — das esculturas policromáticas comparadas a bebés reborn [bonecos hiper realistas], às purgas de uma freira “mais agressivas do que a dieta Ozempic”, passando pela descrição de Jerónimo Gracián, “o Diddy Combs carmelita”.

As autoras, ambas homossexuais, chegaram a ter receio que o livro fosse mal interpretado — até porque um dos temas fala precisamente da existência de lesbianismo nos conventos —, mas o feedback tem sido mais positivo do que previam, com um fenómeno a repetir-se: frades a seguirem-nas nas redes sociais.

Na passagem por Lisboa, conversámos com elas no àCapela, a antiga capela dessacralizada do Palácio dos Condes da Ribeira Grande que o MACAM (Museu de Arte Contemporânea Armando Martins) recuperou e funciona agora como bar e espaço de música ao vivo. Viradas para o altar, mostram-se várias vezes maravilhadas com o painel gigante que, quando aberto, exibe um Cristo negro, pendurado, com 19 minutos de vídeo projetados num ecrã atrás dele. “Não consigo parar de olhar, isto é incrível”, confessa Carmen Urbita, com o mesmo entusiasmo com que fala das freiras que conhece de olhos fechados. “É uma alegria poder continuar a falar sobre elas.” Vamos a isso então.

▲ Título: "Sabedoria do Convento" | Autoras: Ana Garriga e Carmen Urbita | Tradução: André C. Fernandes | Editora: Pergaminho

Sabedoria do Convento já foi descrito como “livro de autoajuda”. Concordam com esta avaliação?

Carmen Urbita: Há um piscar de olho, uma certa alusão aos manuais de autoajuda, mas não se trata tanto de aprendizagem imediata, embora existam algumas dicas sobre como escrever um email para o chefe, que é bastante semelhante à forma como uma freira lidava com o seu confessor. Existem alguns detalhes muito específicos.

Ana Garriga: O que queremos é que as pessoas encontrem inspiração nestes textos e histórias dos séculos XVI e XVII, nas suas estratégias, para que possam implementá-las hoje.

CU: No caso do nosso livro, talvez os editores quisessem algo mais leve, mas teimámos em não o fazer, precisamente porque não gostamos de ser condescendentes com os nossos leitores. Depois de tantos anos a escrever dentro desta estrutura académica, que era sempre tão rígida, tão estéril, estávamos muito cansados ​​dela.

Criaram um podcast em 2020, As Filhas de Felipe. Foi uma forma de terapia para aguentar a pandemia?

AG: Todos os nossos planos, como os de todos os outros, foram interrompidos, e encontrámos uma grande tábua de salvação no podcast. Foi um refúgio para a nossa amizade, mas também para que os nossos amigos percebessem um pouco sobre esta coisa estranha de que gostamos.

O livro vem já depois disso, mas a estrutura não tem nada a ver. Como é que conseguiram publicar um livro como este?

CU: Algumas editoras em Espanha entraram em contacto connosco por causa do podcast, mas nenhuma das reuniões teve muito sucesso. Queriam um livro baseado diretamente no podcast, publicado muito rapidamente. Depois a Blackie Books entrou em contacto connosco e foi aí que tivemos uma conversa em que sentimos que compreendiam que queríamos fazer algo mais ponderado.

AG: Entretanto entrou em jogo uma agente literária que sugeriu que escrevêssemos uma proposta em inglês. Levou-a à Feira do Livro de Frankfurt e conseguiu vender os direitos para muitas línguas [mais de 30, incluindo Portugal].

Ainda sem nada do livro escrito?

AG: Sem qualquer livro. Tínhamos uma proposta de 70 páginas e os capítulos já estavam planeados. De repente, não havia volta a dar, tínhamos mesmo de escrevê-lo.

Como é que fizeram a ligação entre estas freiras e a atualidade?

AG: Sofremos muito, havia muita informação para organizar.

CU: Por termos lido estes textos durante tantos anos, foram muitos os momentos em que, durante a leitura, surgiu uma súbita ligação emocional através de uma expressão ou de algo que diziam que nos transportou imediatamente para o presente e para as questões atuais. Na verdade, podíamos ter feito 20 ou 50 capítulos, mas não queríamos que fosse um catálogo de freiras. Escolhemos sete temas que pudessem ajudar-nos a contar a história de como as conhecemos [as freiras] e como elas salvaram literalmente as nossas vidas durante alguns anos muito difíceis de reclusão académica. Não queríamos que a nossa narrativa fosse tão proeminente, mas percebemos que era a forma de entrelaçar tudo. Acho que o mais difícil, além da estrutura, foi encontrar esta primeira pessoa do plural.

Uma das primeiras freiras que apresentam, e que escrevem como “boss bitch”, é Santa Teresa de Ávila, que escolheu o convento para escapar a uma vida de dezenas de gravidezes e quem sabe uma morte devido a uma delas, mas de todas as que descobriram, qual foi a que mais vos impressionou?

AG: No meu caso, foi mesmo ela. Tinha uns 19 anos e estava a estudar Filologia Hispânica, que é como a língua e a literatura, e tinha uma disciplina sobre autores do século XVI. Todos os autores que estudávamos eram homens e eu perguntei ao meu professor se havia alguma mulher que pudesse ler. Ele disse: Santa Teresa de Ávila. Foi aí que li Caminho de Perfeição, que achei incrível. Tem duas versões. Numa delas, as partes censuradas parecem um discurso muito revolucionário e genuinamente feminista, que é uma palavra que é sempre usada com alguma cautela quando se fala do passado. Naquela altura, Santa Teresa queixava-se abertamente do pouco espaço que tinham para falar e isso impressionou-me profundamente.

CU: Na primeira noite em que nos encontrámos, a Ana falou-me de Santa Teresa, obviamente, e eu falei-lhe da primeira freira que me cativou, uma francesa chamada Jeanne des Anges, freira ursulina do século XVII possuída por 666 demónios. Deparei-me com a autobiografia dela e pareceu-me a coisa mais vanguardista que poderia ter encontrado. Existe sempre uma perspetiva muito exterior sobre o fenómeno da possessão e, de repente, descobre-se esta freira que não só fala das suas possessões demoníacas, como também se mostra muito inteligente, compreende perfeitamente o discurso demonológico e consegue instrumentalizá-lo à maneira dela até se tornar uma espécie de santa viva que chega a encontrar a Rainha de França para a ajudar com a sua gravidez.