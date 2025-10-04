No Algarve “abandonado”, o Chega vai conseguir chegar ao poder?

Com a convicção de quem tem trabalho para apresentar, António Miguel Pina é rápido a identificar o primeiro problema “dramático” que está por resolver: a habitação. Para isso, propõe a construção de mais mil casas. “É mentira, não vão conseguir construir mil casas. É utópico”, diz o candidato do Chega, que também protesta contra a proposta de Cristóvão Norte, que se fica por construir mais 500 habitações. Para o candidato do PSD, é essencial garantir habitação acessível, “para que as pessoas não tenham de fazer um esforço tão significativo e que as obrigam a escolher entre aquilo que comem e a renda da casa. A ideia de Pedro Pinto é diferente: quer reaproveitar casas devolutas no centro de Faro.

Outro dos problemas identificados pelos três candidatos é o cuidado com o espaço público, em especial os passeios. Em campanha na zona do Patacão, António Miguel Pina lamenta o estado das ruas, e garante que “todos se queixam da falta de cuidado que há na cidade e nas suas vilas”. A isso, Cristóvão Norte acrescenta que é preciso repensar os passeios também para quem tem a mobilidade reduzida. “Bairro a bairro”, quer criar um corredor que garanta “um acesso pedonal que seja mais convidativo e com menos risco para as pessoas”. “Para mim, um degrau não é um obstáculo”, explica, “mas para uma pessoa que esteja numa cadeira de rodas, um degrau é como um prédio”. Também Pedro Pinto lamenta o estado do espaço público em Faro: “Os passeios não estão arranjados, as ruas estão sujas, os jardins não têm espaços verdes”.

Mas serão estas principais preocupações dos habitantes da cidade? Sim e não. Por um lado, todos se queixam da subida dos preços das casas. Mas Henrique André, por exemplo, considera que as promessas de habitação acessível de PSD e PS já estão a ter uma consequência direta: o aumento da população cigana no concelho. Carla Morgadinho, que até gosta do papel de oposição do Chega, considera que isso só vai gerar mais confusão. E concorda que os ciganos têm de ser obrigados a trabalhar, apesar de assumir que dificilmente irão conseguir arranjar alguém que lhes dê emprego. Nem Henrique nem Carla sentem insegurança nas ruas, mas Narciso, mais longe do centro de Faro, não pode dizer o mesmo. “Qualquer dia não podemos sair à rua à noite”, sublinha. Aponta para o outro lado da rua, e identifica o responsável por essa situação: “Os indianos”.

Essa responsabilização, que é proferida por muitos em tom mais baixo, é comum um pouco por toda a cidade. E quando Narciso o diz, quem o rodeia no café acena em sinal de concordância. Seja quais forem os problemas que a população sente, a palavra “abandono” surge em praticamente todas as respostas. Abandono do espaço público, abandono da classe política, “que só vem passar férias no verão”, ou abandono em relação a quem vem de fora, e parece ter a vida mais facilitada do que quem sempre viveu em Faro.

O combate à imigração ilegal é precisamente um dos pontos em que Pedro Pinto, candidato do Chega, se mostra mais à vontade. Tal como a nível nacional, defende que “há muitos imigrantes que se percebe claramente que não estão a trabalhar, que não estão a fazer nada”. E tal como vários eleitores, não hesita em ligar o problema à perceção de insegurança.

Sobre o tema, o social-democrata Cristóvão Norte cita Duarte Baltazar, candidato da CDU a Faro. “Ele disse num debate e tem razão, é a frase da campanha: “Faro não é Gotham City” [cidade fictícia oriunda das bandas desenhadas do Batman, reconhecida pela violência]”. Ou seja, a sensação de insegurança até pode existir, mas as taxas de criminalidade apontam o contrário. De qualquer forma, essa perceção deve ser combatida, e por isso a coligação que lidera quer mais iluminação pública, mais videovigilância e mais Polícia Municipal nas ruas para efeitos de dissuasão. Mas estará esta questão ligada à imigração? “Se andarmos numa rua escura, eu acho que a grande preocupação das pessoas não é ser imigrante, é a rua escura ponto final parágrafo. Agora, admito que mudanças significativas de pessoas num mosaico social com pessoas que não compreendem a língua, que não se consegue falar com elas, tragam algumas angústias que eu creio que são compreensíveis”.

Já António Miguel Pina, candidato do PS, concede que o problema existe em alguns pontos do concelho de Faro, como Patacão, mas insiste que o foco tem de estar em trabalhar com as juntas de freguesia para apostar nos programas de integração, para “o ensino da língua”, e para “ensinar os nossos valores, a nossa forma de estar”. Uma maneira de o fazer, acredita, passa por levar o Governo a legislar para condicionar o número excessivo de pessoas por habitação. Esses excessos “trazem esse sentimento de insegurança, quando 20, 30 pessoas vivem no mesmo apartamento”.