À boca de cena existe uma aparente quietude, mas o teatro está vivo e de portas abertas para quem o deseje visitar e conhecer. Fazem-se obras: paredes a serem pintadas, um foyer renovado e de cores vivas, mas que mantém o seu estilo antigo, mudança nas cadeiras da plateia e um novo sistema de som que, certamente, se fará notar entre o público que ali irá regressar a partir deste mês. Talvez não o pareça à primeira vista, mas o Teatro Maria Vitória já tem cem anos, caminha para os 101 e, no meio de tanta azáfama, também é palco para os ensaios de uma nova revista, “Paródia Nacional”, que se estreia a 13 de setembro. Uma produção de Hélder Freire Costa, com encenação de Paulo César, texto de Flávio Gil, Miguel Dias e Renato Pino e música de Miguel Dias e Carlos Pires. É o mote perfeito para se voltar a olhar para o legado da revista no teatro português e antever o que será o futuro do Maria Vitória e do Parque Mayer.

Mesmo para um início de semana, em pleno mês de agosto, o Teatro Maria Vitória parecia reavivado. Adereços espalhados e um corrupio de pessoas que ultimam detalhes, desde as obras de renovação aos preparativos da cenografia em palco. Ali trabalham atualmente cerca de 50 pessoas, as que colocam o dispositivo em funcionamento, pronto para receber mais uma revista. E mesmo que já estejamos algo distantes da chamada época dourada deste género teatral, é naqueles corredores e palco que melhor se respira o ar revisteiro que se foi enraizando.

“É, afinal de contas, a nossa forma de teatro, temos de a honrar”, diz-nos o produtor André Camilo, enquanto nos dá a descobrir os cantos à casa. Há muita história nestes corredores e nos adereços, entre fatos, manequins e objetos que pertenceram a algumas das mais icónicas produções que ali nasceram – e até mesmo uma parede de assinaturas, que vai crescendo à medida que cada intérprete coloca o seu nome, data e nome da peça em que participou. “É um verdadeiro museu do teatro nacional”, acrescenta.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.