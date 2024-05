No palco, João Brites e Olga Roriz usam as "1001 Noites" para falar da "guerra que não se vê" (e também da Palestina)

“Para mim, especialmente sendo palestiniana, ser a Irmã Palestina tem um significado. É um ato político também”, conta ao Observador, após um ensaio. Comunica em inglês, ao contrário do que faz em palco, onde o árabe que verbaliza não é traduzido. Lemos-lhe no corpo as palavras que não compreendemos. Maria não antecipa a reação do público, mas espera que se “conecte” com a peça. “Espero que consigam ver a justiça, a injustiça de matar alguém, mas sem saber porquê, se não saber se a verdade é mesmo a verdade ou não. São questões com as quais lidamos enquanto palestinianos, mas também as pessoas em Portugal”, diz. “Toda a gente pensa de forma diferente. Falamos sobre o mesmo assunto, mas cada um tem a sua perspetiva.”

Como na peça, uma espécie de matrioska que se monta e volta a desmontar com episódios e narrativas vistos sobre distintos prismas e tempos. “Há muitas camadas, há histórias dentro de histórias. Fala de violência, tal como a que acontece no mundo, e especialmente agora no Médio Oriente, na Palestina. Mas nós apresentamos isto numa forma não direta. Não estamos a falar da guerra. Apresentamo-lo de forma a que qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade, consiga sentir-se conectado com isto. Todos passaram por momentos menos bons. Falamos sobre o que se passa em todo o mundo: a violência.”

Maria, que nasceu num lugar a que chamam territórios de 48 (por terem sido ocupados por Israel em 1948), vive num contexto singular que a obriga à violência de viver diante do que considera opressor. Identifica-se como palestiniana, mas aos olhos do Estado de Israel é israelita árabe, tal como consta no seu passaporte. “Como artista, não é fácil”, diz. “A arte também é uma mensagem. Não faço arte só porque adoro dançar. Tem de haver algo mais. De onde venho, ao escolher ser artista e bailarina, não consigo olhar para a arte sem ver política. Não posso fugir da minha identidade. Não importa o que faça na peça, vão sempre ver-me como palestiniana”.