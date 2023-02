Todas as gerações têm o seu ódio de estimação musical – para os nascidos na década de 70 eram os Abba, não porque fossem maus, até porque enquanto somos miúdos vivemos na dicotomia gosto / não gosto, mas porque era deles a música que os nossos pais ouviam quando iam jantar a casa de amigos (ou eles vinham a nossa casa), quando deixavam de se comportar como educadores e se tornavam pessoas, vestiam roupas esquisitas, bebiam um pouquinho a mais e dançavam. Um horror.

Não eram só os Abba, claro – eu ganhei uma repulsa em relação aos Pink Foyd pelo simples facto de, em garoto, ter sempre de gramar com um adulto a colocar Pink Floyd a tocar em todas as ocasiões em que ia a casa de um amigo; parecia que tudo o que os velhos (que era como víamos as pessoas de mais de 35 anos) ouviam era Abba e Pink Floyd e por norma Pink Floyd era ouvido por aquele tipo de pessoa que passava mais tempo a falar das colunas e dos cabos da aparelhagem do que da música. Nenhum garoto aguenta.

O que causa repulsa aos garotos de hoje em dia não sei (por mera sorte, o meu puto aprecia alguma música que eu ouço e vice-versa), mas sei o que os miúdos nascidos no final da década de 50, início da década de 60 odiavam e porquê: os Carpenters. Porque era (um argumento que por esta altura talvez já não vos surpreenda) a música que os pais ouviam. De alguma forma, isso desceu uma geração abaixo, pelo que quando comecei a colecionar discos e a ouvir música com mais atenção, depressa me apercebi que o duo – criado por Karen Carpenter (1950-1983) e pelo seu irmão Richard Carpenter – fazia parte da lista de bandas a não ouvir em nenhuma circunstância, a lista de bandas cujos discos deviam ser esquecidos a um canto, no caixote da música para velhos.

