“O Casal Perfeito”: ou como o dinheiro não faz televisão nem famílias felizes

Antes de avançar, devo dizer que sou apreciadora do trabalho de Nicole Kidman. Opinião impopular, bem sei. Não tem um percurso sem mácula, reconheço. E não estou a falar do casamento com o Tom Cruise. Mas Kidman, na minha opinião, está perfeita no meu musical favorito Moulin Rouge, arrebatadora em De Olhos Bem Fechados, arrepiante no thriller Os Outros, angustiante em Big Little Lies, perturbadora no igualmente perturbador O Sacrifício do Cervo Sagrado e mais não digo, senão gasto os caracteres todos com a filmografia da dita e não é para isso que aqui estamos hoje. Serviu este preâmbulo apenas para estabelecer que o que se segue não é fruto de nenhuma embirrância (que está relativamente na moda) com a australiana dos caracóis de fogo que pôs dois hemisférios a salivar nos anos 90.

O Casal Perfeito, a mais recente mini-série da Netflix, é uma adaptação do livro homónimo de Elin Hilderbrand e tem em Nicole o nome maior, num elenco em que claramente antiguidade não é só posto, porque o talento da juventude deixa bastante a desejar em comparação com os veteranos. Mas já lá vamos. A série anuncia-se assim: “Amelia está prestes a casar com um membro de uma das famílias mais abastadas de Nantucket… até que uma morte chocante arruína a boda e todos se tornam suspeitos”. Nada de novo, parece-vos? É da maneira que não podemos acusar a plataforma de publicidade enganosa.

Os Winbury são uma família muito rica, encabeçada por Greer e Tag (Nicole Kidman e Liev Schreiber). Ela é uma bem sucedida escritora, ele é bem sucedido a ser herdeiro. O casal passa uma imagem de perfeição, juntamente com os três filhos rapazes. Os chamados “pobres meninos ricos” a quem nunca nada faltou, a não ser sarna para se coçarem, como diria a minha avó.

[o trailer de “O Casal Perfeito”:]

O filho mais novo passa a série a sair de salas de forma dramática e a bater com portas, como qualquer bom adolescente e é a cara de um jovem Shawn Mendes. O filho mais velho é um desastre em cadeia com adições várias e, para mal dos pecados da sua mulher grávida, nenhum dos seus vícios é a esposa. Esposa essa interpretada por Dakotta Fanning, a pequena da Teia da Carlota. Eu sei, já fez 1000 filmes e já não é uma miúda de totós, mas eu sou velha, deixem-me estar. Dakotta que está vários furos acima do restante elenco da sua geração. E não são muitos e não são poucos. Bastantes.

O filho do meio, Benji, apaixona-se por uma gata borralheira dos tempos modernos. Amelia, interpretada por Eve Hewson (também conhecida como “a de Bono”), sente-se desajustada naquele meio privilegiado (irónico, não é?). E também está um pouco na dúvida se Benji será a tampa para o seu tacho, até porque o noivo tem o sex appeal de uma macieira com moléstia. Já o padrinho e melhor amigo do noivo, Shooter, é o eye candy da série, portanto noves-fora-nada, estão a ver, está visto. Até o nome denuncia: preferiam dar swipe right num Benji, que faz lembrar um desenho animado japonês que demorava três episódios a marcar um golo, ou num Shooter, que tem nome de quem faz parte do elenco do Magic Mike? E, spolier alert, tem os abdominais a condizer.

A trama começa nas vésperas do casamento . Todos muito lindos, tudo a fazer pendant, não há ninguém com problemas de retenção de líquidos, a cara da riqueza. Com exceção dos pais da noiva, que são pobrezinhos, têm comportamento de pobrezinhos e falam como pobrezinhos, não fosse alguém ainda não ter percebido que Amelia e Benji “são de classes sociais e mundos diferentes” (bocejo).