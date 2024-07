O email fantasma, o lapso de Belém e as queixas do filho de Marcelo. As explicações (e o que faltou explicar) na audição de Maria João Ruela

Entrou na sala de comissões do Parlamento prometendo não comentar “sentimentos nem opiniões” e relatar apenas factos. Mas quando se levantou, no final de uma audição de mais de três horas marcada pelo clima de tensão com André Ventura, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas, Maria João Ruela — assessora para os Assuntos Sociais da Casa Civil da Presidência da República — tinha deixado claras as suas opiniões sobre o pedido do filho de Presidente. E, se é verdade que relatou factos, também deixou falhas de memória e pontas soltas a pairar no ar.

Durante a audição, a assessora de Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de esclarecer a sua intervenção no processo, garantindo que agiu como em qualquer outro caso e que voltaria a fazer os mesmos contactos — no caso, com o Hospital Dona Estefânia, como acabou por assumir, apesar de não existirem registos dessas conversas e de a própria Presidência da República ter chegado, por “lapso”, a transmitir uma informação errada sobre o assunto. Também não se encontrou registo da primeira ordem (email? conversa por telefone?, questionaram os deputados) que deu origem à sua intervenção no caso, o que acabou por levar a uma das acesas discussões com André Ventura e até a um ofício enviado em tempo real por Belém, para esclarecer que não houve email nenhum — o primeiro pedido que Ruela recebeu para tratar do caso terá sido feito em papel.

No final, ficou a ideia de que Ruela considera que as “queixas” que Nuno Rebelo de Sousa chegou a fazer sobre a sua suposta “inação” no caso são “medalhas”. O filho do Presidente acabou por obter a ajuda que queria? “Terá que fazer essa pergunta ao Dr. Nuno.”