O ministro da Educação que fugiu no porta-bagagens, o conselho das Três Marias e os desmandos do PREC

São apenas oito anos da década de 70, mas são dias intensos e “definidores” de um dos “períodos mais ricos e conturbados” da história de Portugal. No seu novo livro Educação e Liberdade — A primavera de Veiga Simão, os desmandos do PREC e a renovação de Sottomayor Cardia, Eduardo Marçal Grilo faz uma análise do que se passou na educação (e no país) antes do 25 de Abril de 1974, e nos anos pós-revolucionários.

O ex-ministro da Educação do governo socialista de António Guterres recorda os saneamentos arbitrários e violentos durante o Processo Revolucionário em Curso nas universidades, a turbulência que se viveu na educação e o caos e a “irracionalidade” que orientava a gestão do ensino superior e a sociedade em geral. E não deixa de criticar atuais figuras públicas que militavam então noutras fileiras político-partidárias.

Com prefácio de Jaime Gama, Educação e Liberdade — A primavera de Veiga Simão, os desmandos do PREC e a renovação de Sottomayor Cardia, estará nas bancas nesta quarta-feira e será lançado no dia 2 de dezembro na Fundação Calouste Gulbenkian, num debate com dois ex-ministros da Educação: Guilherme d’Oliveira Martins e David Justino.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Observador pré-publica excertos de dois capítulos “Uma Revolução a dois tempos” e “PREC na Educação”.

Para se ter uma ideia do que foram alguns momentos de perturbação vividos imediatamente a seguir à Revolução, bastará referir, a título de exemplo, dois casos que ocorreram na área da educação. O primeiro quando o professor Eduardo Correia, que era ministro da Educação do I Governo Provisório, teve de abandonar o edifício do Ministério escondido na bagageira da sua viatura numa tentativa de escapar à fúria dos manifestantes, que se encontravam em frente à saída do edifício da Avenida 5 de Outubro. O segundo ocorrido com o professor Orlando de Carvalho, secretário de Estado da Reforma Educativa do mesmo governo, que em dado momento teve de se dirigir a uma multidão que se encontrava em frente ao Ministério, empoleirado em cima da pala do edifício e empunhando um megafone para conseguir fazer-se ouvir. Dois exemplos que mostram até onde se chegou em termos de falta de autoridade do Estado.

Foram tempos em que tudo parecia possível, mas em que se notou um sentimento de vingança e de retaliação, que levou ao saneamento de muitos professores e de muitos responsáveis ao nível do Ministério, em que os envolvidos foram tratados como criminosos sem terem cometido qualquer falta ao longo das suas carreiras. Saneamentos que mancharam mesmo quem tinha feito a revolução, ou os que a apoiavam e que viram os seus objetivos deturpados através de atitudes que tinham mais de vinganças pessoais do que da defesa do estado de direito e do respeito pelos direitos de cada um, que são as características de um regime democrático. De forma breve, podemos dizer que, imediatamente a seguir ao aparecimento público da Junta de Salvação Nacional, o país entrou numa catadupa de acontecimentos, em que todos os dias ocorria algo de novo e de inesperado. Importa referir que o país percebeu logo à partida que quem detinha verdadeiramente o poder eram os líderes do denominado Movimento das Forças Armadas, sendo a Junta de Salvação Nacional um órgão sem grande capacidade para conduzir os destinos da revolução e do país.